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Байден захотел "маленькой победоносной войны" в Йемене, считает эксперт - РИА Новости, 12.01.2024
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11:15 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/yemen-1920884472.html
Байден захотел "маленькой победоносной войны" в Йемене, считает эксперт
Байден захотел "маленькой победоносной войны" в Йемене, считает эксперт - РИА Новости, 12.01.2024
Байден захотел "маленькой победоносной войны" в Йемене, считает эксперт
США могут нанести ещё несколько авиаударов по Йемену, однако не решатся на наземную операцию, но при этом заявят по их итогам о достижении всех поставленных... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:15
2024-01-12T11:15
в мире
йемен
сша
красное море
алексей леонков
джо байден
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. США могут нанести ещё несколько авиаударов по Йемену, однако не решатся на наземную операцию, но при этом заявят по их итогам о достижении всех поставленных целей, чтобы поднять рейтинг Джо Байдена перед выборами президента, считает известный военный эксперт Алексей Леонков. "Это только начало. Наверное, будет несколько, серия ударов, но и хуситы будут наносить в ответ. Только воздушная операция. К наземной операции американцы не готовы. Поэтому они нанесут удары, разнесут всё, что есть, и скажут, что все задачи выполнены, что хуситы побеждены. Я думаю, что Байдену сейчас нужна маленькая победоносная война", - сказал Леонков РИА Новости. По его словам, удар западной коалиции был ожидаем. Эксперт напомнил, что США переместили в Красное море два авианосца и корабли сопровождения, а также подлодку. Занятые американским флотом позиции даже пришлось обходить гражданским судам, подчеркнул Леонков. В то же время он не исключил, что операция США может пойти не как задумывалось и "дорого им обойтись не только в финансовом плане". В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
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Взлет британских и американских истребителей для нанесения ударов по Йемену
Взлет британских и американских истребителей для нанесения ударов по Йемену
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в мире, йемен, сша, красное море, алексей леонков, джо байден, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Красное море, Алексей Леонков, Джо Байден, Военная операция США и Британии в Йемене
Байден захотел "маленькой победоносной войны" в Йемене, считает эксперт

Леонков: Байден захотел маленькой победоносной войны в Йемене

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. США могут нанести ещё несколько авиаударов по Йемену, однако не решатся на наземную операцию, но при этом заявят по их итогам о достижении всех поставленных целей, чтобы поднять рейтинг Джо Байдена перед выборами президента, считает известный военный эксперт Алексей Леонков.
«
"Это только начало. Наверное, будет несколько, серия ударов, но и хуситы будут наносить в ответ. Только воздушная операция. К наземной операции американцы не готовы. Поэтому они нанесут удары, разнесут всё, что есть, и скажут, что все задачи выполнены, что хуситы побеждены. Я думаю, что Байдену сейчас нужна маленькая победоносная война", - сказал Леонков РИА Новости.
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По его словам, удар западной коалиции был ожидаем. Эксперт напомнил, что США переместили в Красное море два авианосца и корабли сопровождения, а также подлодку. Занятые американским флотом позиции даже пришлось обходить гражданским судам, подчеркнул Леонков.
В то же время он не исключил, что операция США может пойти не как задумывалось и "дорого им обойтись не только в финансовом плане".
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.
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В миреЙеменСШАКрасное мореАлексей ЛеонковДжо БайденВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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