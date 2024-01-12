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Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу судоходству

Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу судоходству - РИА Новости, 12.01.2024

Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу судоходству

Президент США Джо Байден подтвердил факт нанесения ударов американскими военными и их союзниками по объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, назвав их РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T03:49

2024-01-12T03:49

2024-01-12T11:11

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

джо байден

военная операция сша и британии в йемене

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил факт нанесения ударов американскими военными и их союзниками по объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, назвав их ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. "Сегодня по моему указанию вооруженные силы США – совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов – успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства на одном из важнейших водных маршрутов в мире", - говорится в заявлении Байдена, которое обнародовал Белый дом. Глава государства сообщил, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую на сегодняшний день атаку против американских военных кораблей. "Реакция международного сообщества на эти безрассудные нападения была единой и решительной", - указал он.

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в мире, сша, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден, военная операция сша и британии в йемене