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Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу судоходству - РИА Новости, 12.01.2024
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03:49 12.01.2024 (обновлено: 11:11 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/yemen-1920841517.html
Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу судоходству
Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу судоходству - РИА Новости, 12.01.2024
Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу судоходству
Президент США Джо Байден подтвердил факт нанесения ударов американскими военными и их союзниками по объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, назвав их РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T03:49
2024-01-12T11:11
в мире
сша
йемен
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
джо байден
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил факт нанесения ударов американскими военными и их союзниками по объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, назвав их ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. "Сегодня по моему указанию вооруженные силы США – совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов – успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства на одном из важнейших водных маршрутов в мире", - говорится в заявлении Байдена, которое обнародовал Белый дом. Глава государства сообщил, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую на сегодняшний день атаку против американских военных кораблей. "Реакция международного сообщества на эти безрассудные нападения была единой и решительной", - указал он.
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в мире, сша, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Джо Байден, Военная операция США и Британии в Йемене
Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу судоходству

Байден приказал нанести удары по позициям хуситов в Йемене

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден подтвердил факт нанесения ударов американскими военными и их союзниками по объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, назвав их ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих.
"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США – совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов – успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства на одном из важнейших водных маршрутов в мире", - говорится в заявлении Байдена, которое обнародовал Белый дом.
Глава государства сообщил, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую на сегодняшний день атаку против американских военных кораблей. "Реакция международного сообщества на эти безрассудные нападения была единой и решительной", - указал он.
 
В миреСШАЙеменАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДжо БайденВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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