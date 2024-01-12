https://ria.ru/20240112/yemen-1920839665.html
Источник рассказал, куда были направлены четыре авиаудара по Сане
Источник рассказал, куда были направлены четыре авиаудара по Сане - РИА Новости, 12.01.2024
Источник рассказал, куда были направлены четыре авиаудара по Сане
США и Великобритания нанесли 12 авиаударов по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T03:07
2024-01-12T03:07
2024-01-12T03:23
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КАИР, 12 янв - РИА Новости. США и Великобритания нанесли 12 авиаударов по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны, сообщили РИА Новости источники в местных властях провинций."Четыре авиаудара были нанесены по авиабазе Ад-Длейми, прилегающей к международному аэропорту Саны, к северу от столицы", - сказал источник."Восемь авиаударов были нанесены по аэропорту Ходейды на западе Йемена", - сообщил другой собеседник агентства.Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американских властей сообщил, что США нанесли удары по "множественным целям" движения "Ансар Алла" (хуситов) на территории Йемена. По его информации, атаки совершены в подконтрольных движению районах арабской страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты "Томагавк", добавляет телеканал.Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что США и Великобритания в ночь на пятницу начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Источники РИА Новости во властных структурах йеменских провинций заявили, что удары нанесены ночью по целям в Ходейде, Сане и в городе Таиз.
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в мире, сана, йемен, военная операция сша и британии в йемене, сша, ансар алла
В мире, Сана, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, США, Ансар Алла
Источник рассказал, куда были направлены четыре авиаудара по Сане
Четыре авиаудара по Сане пришлись по военно-воздушной базе в районе аэропорта