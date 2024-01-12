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Новый перинатальный центр Новгородской области оснащен МРТ для младенцев - РИА Новости, 12.01.2024
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21:15 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/tsentr-1921057448.html
Новый перинатальный центр Новгородской области оснащен МРТ для младенцев
Новый перинатальный центр Новгородской области оснащен МРТ для младенцев - РИА Новости, 12.01.2024
Новый перинатальный центр Новгородской области оснащен МРТ для младенцев
Новый перинатальный центр Новгородской области оснащен МРТ для младенцев, теперь детей не надо возить в Санкт-Петербург для обследования, рассказал губернатор... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T21:15
2024-01-12T21:15
общество
новгородская область
санкт-петербург
россия
светлана чупшева
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Новый перинатальный центр Новгородской области оснащен МРТ для младенцев, теперь детей не надо возить в Санкт-Петербург для обследования, рассказал губернатор региона Андрей Никитин. Губернатор и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева посетили в пятницу областной перинатальный центр имени В.Ю. Мишекурина. В декабре 2023 года там была завершена реконструкция, закончены работы по строительству перехода между областным роддомом и детской больницей. Никитин подчеркнул, что центр оснащен передовой техникой. Благодаря поддержке ПАО "Акрон", в больнице появилось отделение магнитно-резонансной томографии для детей. "До оснащения больницы детей приходилось возить в Санкт-Петербург для таких серьёзных обследований. Теперь потребность по этому вопросу полностью закрыта. Обследование могут пройти новорожденные пациенты и беременные, чтобы с высокой точностью диагностировать врожденные пороки", – рассказал Никитин. Всего на ремонтные работы и приобретение 106 единиц оборудования были выделены около 304 миллионов рублей. Чупшева отметила, что ключевым для страны является поддержка семьи и материнства. Сейчас многие проекты связаны с социальной сферой. Так, в Новгородской области разработана программа комплексной поддержки демографического роста и рождаемости. "Мы поддерживаем женщин, которые совмещают материнство и работу. Поддерживаем практику компаний, которые, наряду с федеральными демографическими мерами, такими как материнский капитал, выстраивают свои инструменты поддержки, выдавая корпоративный капитал при рождении третьего или четвертого ребенка, обеспечивают гибкий график работы маме с маленьким ребенком. Ведь президент правильно говорит, что многодетная семья для России – это наша культура", – подчеркнула Чупшева. Никитин рассказал, что благодаря доабортному консультированию в регионе удалось сохранить жизни 500 детей.
https://ria.ru/20240112/sotspodderzhka-1921054041.html
https://ria.ru/20240112/velikiy_novgorod-1920974342.html
новгородская область
санкт-петербург
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общество, новгородская область, санкт-петербург, россия, светлана чупшева, андрей никитин (политик)
Общество, Новгородская область, Санкт-Петербург, Россия, Светлана Чупшева, Андрей Никитин (политик)

Новый перинатальный центр Новгородской области оснащен МРТ для младенцев

© Pixabay / jarmoluk Магнитно-резонансный томограф
Магнитно-резонансный томограф - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Pixabay / jarmoluk
Магнитно-резонансный томограф. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Новый перинатальный центр Новгородской области оснащен МРТ для младенцев, теперь детей не надо возить в Санкт-Петербург для обследования, рассказал губернатор региона Андрей Никитин.
Губернатор и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева посетили в пятницу областной перинатальный центр имени В.Ю. Мишекурина. В декабре 2023 года там была завершена реконструкция, закончены работы по строительству перехода между областным роддомом и детской больницей. Никитин подчеркнул, что центр оснащен передовой техникой. Благодаря поддержке ПАО "Акрон", в больнице появилось отделение магнитно-резонансной томографии для детей.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева
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«
"До оснащения больницы детей приходилось возить в Санкт-Петербург для таких серьёзных обследований. Теперь потребность по этому вопросу полностью закрыта. Обследование могут пройти новорожденные пациенты и беременные, чтобы с высокой точностью диагностировать врожденные пороки", – рассказал Никитин.
Всего на ремонтные работы и приобретение 106 единиц оборудования были выделены около 304 миллионов рублей. Чупшева отметила, что ключевым для страны является поддержка семьи и материнства. Сейчас многие проекты связаны с социальной сферой. Так, в Новгородской области разработана программа комплексной поддержки демографического роста и рождаемости.
«
"Мы поддерживаем женщин, которые совмещают материнство и работу. Поддерживаем практику компаний, которые, наряду с федеральными демографическими мерами, такими как материнский капитал, выстраивают свои инструменты поддержки, выдавая корпоративный капитал при рождении третьего или четвертого ребенка, обеспечивают гибкий график работы маме с маленьким ребенком. Ведь президент правильно говорит, что многодетная семья для России – это наша культура", – подчеркнула Чупшева.
Никитин рассказал, что благодаря доабортному консультированию в регионе удалось сохранить жизни 500 детей.
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