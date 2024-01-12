Новый перинатальный центр Новгородской области оснащен МРТ для младенцев
© Pixabay / jarmoluk Магнитно-резонансный томограф
© Pixabay / jarmoluk
Магнитно-резонансный томограф. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Новый перинатальный центр Новгородской области оснащен МРТ для младенцев, теперь детей не надо возить в Санкт-Петербург для обследования, рассказал губернатор региона Андрей Никитин.
Губернатор и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева посетили в пятницу областной перинатальный центр имени В.Ю. Мишекурина. В декабре 2023 года там была завершена реконструкция, закончены работы по строительству перехода между областным роддомом и детской больницей. Никитин подчеркнул, что центр оснащен передовой техникой. Благодаря поддержке ПАО "Акрон", в больнице появилось отделение магнитно-резонансной томографии для детей.
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"До оснащения больницы детей приходилось возить в Санкт-Петербург для таких серьёзных обследований. Теперь потребность по этому вопросу полностью закрыта. Обследование могут пройти новорожденные пациенты и беременные, чтобы с высокой точностью диагностировать врожденные пороки", – рассказал Никитин.
Всего на ремонтные работы и приобретение 106 единиц оборудования были выделены около 304 миллионов рублей. Чупшева отметила, что ключевым для страны является поддержка семьи и материнства. Сейчас многие проекты связаны с социальной сферой. Так, в Новгородской области разработана программа комплексной поддержки демографического роста и рождаемости.
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"Мы поддерживаем женщин, которые совмещают материнство и работу. Поддерживаем практику компаний, которые, наряду с федеральными демографическими мерами, такими как материнский капитал, выстраивают свои инструменты поддержки, выдавая корпоративный капитал при рождении третьего или четвертого ребенка, обеспечивают гибкий график работы маме с маленьким ребенком. Ведь президент правильно говорит, что многодетная семья для России – это наша культура", – подчеркнула Чупшева.
Никитин рассказал, что благодаря доабортному консультированию в регионе удалось сохранить жизни 500 детей.