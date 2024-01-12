https://ria.ru/20240112/standart-1921026244.html
Новгородская область внедрит стандарт развития креативных индустрий АСИ
Новгородская область внедрит стандарт развития креативных индустрий АСИ - РИА Новости, 12.01.2024
Новгородская область внедрит стандарт развития креативных индустрий АСИ
Новгородская область и агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали соглашение о внедрении стандарта развития креативных индустрий, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:17
2024-01-12T18:17
2024-01-12T19:24
новгородская область
андрей никитин (политик)
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921055832_0:67:1776:1066_1920x0_80_0_0_6a0ef31c6ceb790477e99242648622b3.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Новгородская область и агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали соглашение о внедрении стандарта развития креативных индустрий, сообщила пресс-служба правительства региона. В пятницу глава региона Андрей Никитин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подписали соглашение и встретились с новгородскими предпринимателями. "Было подписано соглашение между правительством Новгородской области и агентством стратегических инициатив о внедрении стандарта развития креативных индустрий, представляющего собой комплекс рекомендуемых шагов для создания и предоставления региональных мер поддержки на уровне субъектов РФ", - говорится в сообщении. Как отметил Никитин, это новая отрасль для региона. "Нам нужно разрабатывать новые стандарты и меры поддержки, чтобы такие компании развивались. Это очень важно для небольших территорий, где, наверное, не построится крупный завод. Спасибо коллегам из АСИ – в стандарте аккумулирован опыт всех субъектов. Наши практики там тоже есть, и наша задача теперь – научиться опыту других территорий", – приводит пресс-служба слова губернатора. Уточняется, что внедрение стандарта будет способствовать развитию креативных индустрий с учетом специфики региона. В стандарте 12 пунктов, охватывающих весь спектр инструментов поддержки: создание региональной опорной организации развития креативных индустрий, их аудит и анализ влияния на экономику, формирование системы подготовки кадров, повышение спроса на продукцию и многое другое. "Все регионы на добровольной основе принимают решение о принятии этого стандарта", - сказала журналистам Чупшева после подписания соглашения.
https://radiosputnik.ru/20240108/elektrichka-1920174614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, андрей никитин (политик), светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Новгородская область и агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали соглашение о внедрении стандарта развития креативных индустрий, сообщила пресс-служба правительства региона.
В пятницу глава региона Андрей Никитин
и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева
подписали соглашение и встретились с новгородскими предпринимателями.
"Было подписано соглашение между правительством Новгородской области и агентством стратегических инициатив о внедрении стандарта развития креативных индустрий, представляющего собой комплекс рекомендуемых шагов для создания и предоставления региональных мер поддержки на уровне субъектов РФ", - говорится в сообщении.
Как отметил Никитин, это новая отрасль для региона.
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"Нам нужно разрабатывать новые стандарты и меры поддержки, чтобы такие компании развивались. Это очень важно для небольших территорий, где, наверное, не построится крупный завод. Спасибо коллегам из АСИ – в стандарте аккумулирован опыт всех субъектов. Наши практики там тоже есть, и наша задача теперь – научиться опыту других территорий", – приводит пресс-служба слова губернатора.
Уточняется, что внедрение стандарта будет способствовать развитию креативных индустрий с учетом специфики региона. В стандарте 12 пунктов, охватывающих весь спектр инструментов поддержки: создание региональной опорной организации развития креативных индустрий, их аудит и анализ влияния на экономику, формирование системы подготовки кадров, повышение спроса на продукцию и многое другое.
"Все регионы на добровольной основе принимают решение о принятии этого стандарта", - сказала журналистам Чупшева после подписания соглашения.