https://ria.ru/20240112/standart-1921026244.html

Новгородская область внедрит стандарт развития креативных индустрий АСИ

Новгородская область внедрит стандарт развития креативных индустрий АСИ - РИА Новости, 12.01.2024

Новгородская область внедрит стандарт развития креативных индустрий АСИ

Новгородская область и агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали соглашение о внедрении стандарта развития креативных индустрий, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:17

2024-01-12T18:17

2024-01-12T19:24

новгородская область

андрей никитин (политик)

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Новгородская область и агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали соглашение о внедрении стандарта развития креативных индустрий, сообщила пресс-служба правительства региона. В пятницу глава региона Андрей Никитин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подписали соглашение и встретились с новгородскими предпринимателями. "Было подписано соглашение между правительством Новгородской области и агентством стратегических инициатив о внедрении стандарта развития креативных индустрий, представляющего собой комплекс рекомендуемых шагов для создания и предоставления региональных мер поддержки на уровне субъектов РФ", - говорится в сообщении. Как отметил Никитин, это новая отрасль для региона. "Нам нужно разрабатывать новые стандарты и меры поддержки, чтобы такие компании развивались. Это очень важно для небольших территорий, где, наверное, не построится крупный завод. Спасибо коллегам из АСИ – в стандарте аккумулирован опыт всех субъектов. Наши практики там тоже есть, и наша задача теперь – научиться опыту других территорий", – приводит пресс-служба слова губернатора. Уточняется, что внедрение стандарта будет способствовать развитию креативных индустрий с учетом специфики региона. В стандарте 12 пунктов, охватывающих весь спектр инструментов поддержки: создание региональной опорной организации развития креативных индустрий, их аудит и анализ влияния на экономику, формирование системы подготовки кадров, повышение спроса на продукцию и многое другое. "Все регионы на добровольной основе принимают решение о принятии этого стандарта", - сказала журналистам Чупшева после подписания соглашения.

https://radiosputnik.ru/20240108/elektrichka-1920174614.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, андрей никитин (политик), светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)