Рейтинг@Mail.ru
Новгородская область внедрит стандарт развития креативных индустрий АСИ - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 12.01.2024 (обновлено: 19:24 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/standart-1921026244.html
Новгородская область внедрит стандарт развития креативных индустрий АСИ
Новгородская область внедрит стандарт развития креативных индустрий АСИ - РИА Новости, 12.01.2024
Новгородская область внедрит стандарт развития креативных индустрий АСИ
Новгородская область и агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали соглашение о внедрении стандарта развития креативных индустрий, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:17
2024-01-12T19:24
новгородская область
андрей никитин (политик)
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921055832_0:67:1776:1066_1920x0_80_0_0_6a0ef31c6ceb790477e99242648622b3.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Новгородская область и агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали соглашение о внедрении стандарта развития креативных индустрий, сообщила пресс-служба правительства региона. В пятницу глава региона Андрей Никитин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подписали соглашение и встретились с новгородскими предпринимателями. "Было подписано соглашение между правительством Новгородской области и агентством стратегических инициатив о внедрении стандарта развития креативных индустрий, представляющего собой комплекс рекомендуемых шагов для создания и предоставления региональных мер поддержки на уровне субъектов РФ", - говорится в сообщении. Как отметил Никитин, это новая отрасль для региона. "Нам нужно разрабатывать новые стандарты и меры поддержки, чтобы такие компании развивались. Это очень важно для небольших территорий, где, наверное, не построится крупный завод. Спасибо коллегам из АСИ – в стандарте аккумулирован опыт всех субъектов. Наши практики там тоже есть, и наша задача теперь – научиться опыту других территорий", – приводит пресс-служба слова губернатора. Уточняется, что внедрение стандарта будет способствовать развитию креативных индустрий с учетом специфики региона. В стандарте 12 пунктов, охватывающих весь спектр инструментов поддержки: создание региональной опорной организации развития креативных индустрий, их аудит и анализ влияния на экономику, формирование системы подготовки кадров, повышение спроса на продукцию и многое другое. "Все регионы на добровольной основе принимают решение о принятии этого стандарта", - сказала журналистам Чупшева после подписания соглашения.
https://radiosputnik.ru/20240108/elektrichka-1920174614.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921055832_86:0:1665:1184_1920x0_80_0_0_ee36f4e3990ef86e527d937c9bd3e683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, андрей никитин (политик), светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Новгородская область внедрит стандарт развития креативных индустрий АСИ

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Новгородская область и агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали соглашение о внедрении стандарта развития креативных индустрий, сообщила пресс-служба правительства региона.
В пятницу глава региона Андрей Никитин и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подписали соглашение и встретились с новгородскими предпринимателями.
"Было подписано соглашение между правительством Новгородской области и агентством стратегических инициатив о внедрении стандарта развития креативных индустрий, представляющего собой комплекс рекомендуемых шагов для создания и предоставления региональных мер поддержки на уровне субъектов РФ", - говорится в сообщении.
Как отметил Никитин, это новая отрасль для региона.
Электричка - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Электричка "Москва – Монино" насмерть сбила подростка
8 января, 17:38
"Нам нужно разрабатывать новые стандарты и меры поддержки, чтобы такие компании развивались. Это очень важно для небольших территорий, где, наверное, не построится крупный завод. Спасибо коллегам из АСИ – в стандарте аккумулирован опыт всех субъектов. Наши практики там тоже есть, и наша задача теперь – научиться опыту других территорий", – приводит пресс-служба слова губернатора.
Уточняется, что внедрение стандарта будет способствовать развитию креативных индустрий с учетом специфики региона. В стандарте 12 пунктов, охватывающих весь спектр инструментов поддержки: создание региональной опорной организации развития креативных индустрий, их аудит и анализ влияния на экономику, формирование системы подготовки кадров, повышение спроса на продукцию и многое другое.
"Все регионы на добровольной основе принимают решение о принятии этого стандарта", - сказала журналистам Чупшева после подписания соглашения.
 
Новгородская областьАндрей Никитин (политик)Светлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала