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Малков: в Рязани создан центр для семейной реабилитации бойцов СВО - РИА Новости, 12.01.2024
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Рязанская область
Рязанская область
 
18:20 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/ryazan-1921026965.html
Малков: в Рязани создан центр для семейной реабилитации бойцов СВО
Малков: в Рязани создан центр для семейной реабилитации бойцов СВО - РИА Новости, 12.01.2024
Малков: в Рязани создан центр для семейной реабилитации бойцов СВО
Уникальный специализированный реабилитационный центр "Сосновый бор" открыт в Рязани для семейной реабилитации участников СВО, сообщил губернатор Рязанской... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:20
2024-01-12T18:20
рязанская область
рязань
павел малков
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Уникальный специализированный реабилитационный центр "Сосновый бор" открыт в Рязани для семейной реабилитации участников СВО, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Малков выступил на открытии Дня Рязанской области на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ. "Для каждого бойца, каждого члена его семьи собирается индивидуальная программа реабилитации из 170 различных услуг. К их услугам новейшее медицинское оборудование, отличные врачи-специалисты", - пояснил Малков. Глава региона рассказал, что при поддержке Паралимпийского комитета России для бойцов СВО разрабатываются программы тренировок по адаптивным видам спорта. "Мы всегда уделяем особое внимание поддержке наших защитников и их семей. Конечно, сейчас это – приоритет для всех регионов. Абсолютно все выполняют эту задачу. Но "Сосновый бор" - уникальный проект", - подчеркнул Малков. В своем выступлении губернатор также напомнил, что в этом году исполняется 105 лет Рязанскому гвардейскому высшему воздушно-десантному командному училищу имени В.Ф. Маргелова. "Более столетия наш вуз готовит профессионалов, элиту российской армии. Сегодня многие наши десантники находятся в зоне специальной военной операции, выполняют государственные задачи, защищают Родину, куют победу вместе с тысячами добровольцев, контрактников, военнослужащих", - отметил Малков. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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рязань, павел малков, выставка-форум "россия", москва
Рязанская область, Рязань, Павел Малков, Выставка-форум "Россия", Москва

Малков: в Рязани создан центр для семейной реабилитации бойцов СВО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Уникальный специализированный реабилитационный центр "Сосновый бор" открыт в Рязани для семейной реабилитации участников СВО, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Малков выступил на открытии Дня Рязанской области на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ.
"Для каждого бойца, каждого члена его семьи собирается индивидуальная программа реабилитации из 170 различных услуг. К их услугам новейшее медицинское оборудование, отличные врачи-специалисты", - пояснил Малков.
Глава региона рассказал, что при поддержке Паралимпийского комитета России для бойцов СВО разрабатываются программы тренировок по адаптивным видам спорта.
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"Мы всегда уделяем особое внимание поддержке наших защитников и их семей. Конечно, сейчас это – приоритет для всех регионов. Абсолютно все выполняют эту задачу. Но "Сосновый бор" - уникальный проект", - подчеркнул Малков.
В своем выступлении губернатор также напомнил, что в этом году исполняется 105 лет Рязанскому гвардейскому высшему воздушно-десантному командному училищу имени В.Ф. Маргелова.
"Более столетия наш вуз готовит профессионалов, элиту российской армии. Сегодня многие наши десантники находятся в зоне специальной военной операции, выполняют государственные задачи, защищают Родину, куют победу вместе с тысячами добровольцев, контрактников, военнослужащих", - отметил Малков.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
 
Рязанская областьРязаньПавел МалковВыставка-форум "Россия"Москва
 
 
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