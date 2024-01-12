https://ria.ru/20240112/ryazan-1921026965.html
Малков: в Рязани создан центр для семейной реабилитации бойцов СВО
Малков: в Рязани создан центр для семейной реабилитации бойцов СВО - РИА Новости, 12.01.2024
Малков: в Рязани создан центр для семейной реабилитации бойцов СВО
Уникальный специализированный реабилитационный центр "Сосновый бор" открыт в Рязани для семейной реабилитации участников СВО, сообщил губернатор Рязанской... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:20
2024-01-12T18:20
2024-01-12T18:20
рязанская область
рязань
павел малков
выставка-форум "россия"
москва
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Уникальный специализированный реабилитационный центр "Сосновый бор" открыт в Рязани для семейной реабилитации участников СВО, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Малков выступил на открытии Дня Рязанской области на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ. "Для каждого бойца, каждого члена его семьи собирается индивидуальная программа реабилитации из 170 различных услуг. К их услугам новейшее медицинское оборудование, отличные врачи-специалисты", - пояснил Малков. Глава региона рассказал, что при поддержке Паралимпийского комитета России для бойцов СВО разрабатываются программы тренировок по адаптивным видам спорта. "Мы всегда уделяем особое внимание поддержке наших защитников и их семей. Конечно, сейчас это – приоритет для всех регионов. Абсолютно все выполняют эту задачу. Но "Сосновый бор" - уникальный проект", - подчеркнул Малков. В своем выступлении губернатор также напомнил, что в этом году исполняется 105 лет Рязанскому гвардейскому высшему воздушно-десантному командному училищу имени В.Ф. Маргелова. "Более столетия наш вуз готовит профессионалов, элиту российской армии. Сегодня многие наши десантники находятся в зоне специальной военной операции, выполняют государственные задачи, защищают Родину, куют победу вместе с тысячами добровольцев, контрактников, военнослужащих", - отметил Малков. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязань, павел малков, выставка-форум "россия", москва
Рязанская область, Рязань, Павел Малков, Выставка-форум "Россия", Москва
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Уникальный специализированный реабилитационный центр "Сосновый бор" открыт в Рязани для семейной реабилитации участников СВО, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Малков выступил на открытии Дня Рязанской области на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ.
"Для каждого бойца, каждого члена его семьи собирается индивидуальная программа реабилитации из 170 различных услуг. К их услугам новейшее медицинское оборудование, отличные врачи-специалисты", - пояснил Малков.
Глава региона рассказал, что при поддержке Паралимпийского комитета России
для бойцов СВО разрабатываются программы тренировок по адаптивным видам спорта.
Губернатор Малков ответил на вопросы жителей Рязанской области
"Мы всегда уделяем особое внимание поддержке наших защитников и их семей. Конечно, сейчас это – приоритет для всех регионов. Абсолютно все выполняют эту задачу. Но "Сосновый бор" - уникальный проект", - подчеркнул Малков.
В своем выступлении губернатор также напомнил, что в этом году исполняется 105 лет Рязанскому гвардейскому высшему воздушно-десантному командному училищу имени В.Ф. Маргелова.
"Более столетия наш вуз готовит профессионалов, элиту российской армии. Сегодня многие наши десантники находятся в зоне специальной военной операции, выполняют государственные задачи, защищают Родину, куют победу вместе с тысячами добровольцев, контрактников, военнослужащих", - отметил Малков.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.