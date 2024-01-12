https://ria.ru/20240112/prokuratura-1920831234.html
Путин рассказал о ключевом направлении деятельности прокуратуры
Путин рассказал о ключевом направлении деятельности прокуратуры - РИА Новости, 12.01.2024
Путин рассказал о ключевом направлении деятельности прокуратуры
Президент РФ Владимир Путин назвал ключевым направлением деятельности прокуратуры обеспечение интересов России в сфере обороны и безопасности, содействие в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T00:09
2024-01-12T00:09
2024-01-12T00:09
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал ключевым направлением деятельности прокуратуры обеспечение интересов России в сфере обороны и безопасности, содействие в достижении целей специальной военной операции, а среди приоритетов работы прокуроров в этом году выделил контроль за соблюдением выплат и льгот для участников СВО. День работника прокуратуры отмечается в России 12 января. Президент в своем поздравлении отметил, что "работа прокуроров всегда заметна". По его словам, за каждым их решением стоят "восстановленные права и, что крайне важно, вера людей в торжество закона и справедливости". "И в этом году наши граждане ждут от вас столь же активной и наступательной работы. По-прежнему среди приоритетных задач - выявление и устранение нарушений социальных и трудовых прав граждан, контроль за четким соблюдением законных прав, выплат и льгот для участников специальной военной операции и их семей", - обратился Путин к работникам прокуратуры. "И, конечно, отмечу такое ключевое направление как обеспечение интересов страны в сфере обороны и безопасности, содействие в достижении целей специальной военной операции, в четком и своевременном исполнении задания гособоронзаказа", - сказал он.
https://ria.ru/20231107/prokuratury-1907810769.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о ключевом направлении деятельности прокуратуры
Путин: обеспечение интересов обороны остается ключевой сферой работы прокуратуры
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал ключевым направлением деятельности прокуратуры обеспечение интересов России в сфере обороны и безопасности, содействие в достижении целей специальной военной операции, а среди приоритетов работы прокуроров в этом году выделил контроль за соблюдением выплат и льгот для участников СВО.
День работника прокуратуры отмечается в России 12 января. Президент в своем поздравлении отметил, что "работа прокуроров всегда заметна". По его словам, за каждым их решением стоят "восстановленные права и, что крайне важно, вера людей в торжество закона и справедливости".
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"И в этом году наши граждане ждут от вас столь же активной и наступательной работы. По-прежнему среди приоритетных задач - выявление и устранение нарушений социальных и трудовых прав граждан, контроль за четким соблюдением законных прав, выплат и льгот для участников специальной военной операции и их семей", - обратился Путин к работникам прокуратуры.
"И, конечно, отмечу такое ключевое направление как обеспечение интересов страны в сфере обороны и безопасности, содействие в достижении целей специальной военной операции, в четком и своевременном исполнении задания гособоронзаказа", - сказал он.
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