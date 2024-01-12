https://ria.ru/20240112/patriotizm-1920943314.html

Матвиенко рассказала о патриотизме российских журналистов

Матвиенко рассказала о патриотизме российских журналистов - РИА Новости, 12.01.2024

Матвиенко рассказала о патриотизме российских журналистов

Патриотизм российского журналистского сообщества позволяет успешно противодействовать пропагандистской машине Запада, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:38

2024-01-12T14:38

2024-01-12T14:38

валентина матвиенко

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_0:54:2737:1594_1920x0_80_0_0_8a9502c59c55925dd524d32b48eb95f7.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Патриотизм российского журналистского сообщества позволяет успешно противодействовать пропагандистской машине Запада, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Сегодня …идёт ожесточённая борьба на информационном фронте специальной военной операции. И, на мой взгляд, именно следование правде, журналистской этике и, конечно, глубокий, искренний патриотизм нашего журналистского сообщества позволяют нам успешно противодействовать той гигантской пропагандистской машине Запада, которая на протяжении уже 10 лет после совершенного госпереворота на Украине всей своей мощью работает против России", - сказала Матвиенко на церемонии награждения по итогам конкурса "Совет Федерации - палата регионов". Парламентарий подчеркнула, что журналистика - это "очень точный барометр общественных настроений", который показывает различные проблемы, решения которых ждут россияне". "Может быть, покажется пафосным, я бы даже сказала, что ответственная гражданская журналистика – это незаменимый инструмент сохранения крепкого государства, ставящего перед собой масштабные цели развития", - добавила Матвиенко.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920933012.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф