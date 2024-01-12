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Матвиенко рассказала о патриотизме российских журналистов - РИА Новости, 12.01.2024
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14:38 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/patriotizm-1920943314.html
Матвиенко рассказала о патриотизме российских журналистов
Матвиенко рассказала о патриотизме российских журналистов - РИА Новости, 12.01.2024
Матвиенко рассказала о патриотизме российских журналистов
Патриотизм российского журналистского сообщества позволяет успешно противодействовать пропагандистской машине Запада, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:38
2024-01-12T14:38
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Патриотизм российского журналистского сообщества позволяет успешно противодействовать пропагандистской машине Запада, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Сегодня …идёт ожесточённая борьба на информационном фронте специальной военной операции. И, на мой взгляд, именно следование правде, журналистской этике и, конечно, глубокий, искренний патриотизм нашего журналистского сообщества позволяют нам успешно противодействовать той гигантской пропагандистской машине Запада, которая на протяжении уже 10 лет после совершенного госпереворота на Украине всей своей мощью работает против России", - сказала Матвиенко на церемонии награждения по итогам конкурса "Совет Федерации - палата регионов". Парламентарий подчеркнула, что журналистика - это "очень точный барометр общественных настроений", который показывает различные проблемы, решения которых ждут россияне". "Может быть, покажется пафосным, я бы даже сказала, что ответственная гражданская журналистика – это незаменимый инструмент сохранения крепкого государства, ставящего перед собой масштабные цели развития", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920933012.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о патриотизме российских журналистов

Матвиенко: патриотизм российских журналистов позволяет противостоять Западу

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Патриотизм российского журналистского сообщества позволяет успешно противодействовать пропагандистской машине Запада, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сегодня …идёт ожесточённая борьба на информационном фронте специальной военной операции. И, на мой взгляд, именно следование правде, журналистской этике и, конечно, глубокий, искренний патриотизм нашего журналистского сообщества позволяют нам успешно противодействовать той гигантской пропагандистской машине Запада, которая на протяжении уже 10 лет после совершенного госпереворота на Украине всей своей мощью работает против России", - сказала Матвиенко на церемонии награждения по итогам конкурса "Совет Федерации - палата регионов".
Парламентарий подчеркнула, что журналистика - это "очень точный барометр общественных настроений", который показывает различные проблемы, решения которых ждут россияне".
"Может быть, покажется пафосным, я бы даже сказала, что ответственная гражданская журналистика – это незаменимый инструмент сохранения крепкого государства, ставящего перед собой масштабные цели развития", - добавила Матвиенко.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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