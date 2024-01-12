https://ria.ru/20240112/obstrel-1920941831.html

При ракетном обстреле Макеевки ранена женщина

При ракетном обстреле Макеевки ранена женщина - РИА Новости, 12.01.2024

При ракетном обстреле Макеевки ранена женщина

Мирная жительница получила ранения в результате украинского ракетного удара по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:31

2024-01-12T14:31

2024-01-12T14:31

в мире

макеевка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате украинского ракетного удара по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - по переулку Цимлянскому, 15, пострадала женщина 1973 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 11.00 выпустили две ракеты из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, вследствие чего был разрушен двухэтажный дом. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20240112/dnr-1920867274.html

https://ria.ru/20240111/obstrel-1920821391.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины