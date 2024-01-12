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При ракетном обстреле Макеевки ранена женщина - РИА Новости, 12.01.2024
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14:31 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/obstrel-1920941831.html
При ракетном обстреле Макеевки ранена женщина
При ракетном обстреле Макеевки ранена женщина - РИА Новости, 12.01.2024
При ракетном обстреле Макеевки ранена женщина
Мирная жительница получила ранения в результате украинского ракетного удара по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:31
2024-01-12T14:31
в мире
макеевка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате украинского ракетного удара по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - по переулку Цимлянскому, 15, пострадала женщина 1973 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 11.00 выпустили две ракеты из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, вследствие чего был разрушен двухэтажный дом. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20240112/dnr-1920867274.html
https://ria.ru/20240111/obstrel-1920821391.html
макеевка
донецкая народная республика
донецк
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины
При ракетном обстреле Макеевки ранена женщина

При ракетном обстреле Макеевки ранена мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате украинского ракетного удара по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - по переулку Цимлянскому, 15, пострадала женщина 1973 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
В ДНР три человека пострадали при обстреле
Вчера, 10:14
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 11.00 выпустили две ракеты из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, вследствие чего был разрушен двухэтажный дом.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Последствия удара ВСУ по жилым домам Донецка - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
При обстреле Донецка ракетами из РСЗО пострадали пять человек
11 января, 21:42
 
В миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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