https://ria.ru/20240112/obstrel-1920941831.html
При ракетном обстреле Макеевки ранена женщина
При ракетном обстреле Макеевки ранена женщина - РИА Новости, 12.01.2024
При ракетном обстреле Макеевки ранена женщина
Мирная жительница получила ранения в результате украинского ракетного удара по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:31
2024-01-12T14:31
2024-01-12T14:31
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ДОНЕЦК, 12 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате украинского ракетного удара по Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): - по переулку Цимлянскому, 15, пострадала женщина 1973 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 11.00 выпустили две ракеты из РСЗО по Червоногвардейскому району Макеевки, вследствие чего был разрушен двухэтажный дом. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20240112/dnr-1920867274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины
При ракетном обстреле Макеевки ранена женщина
При ракетном обстреле Макеевки ранена мирная жительница