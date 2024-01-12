https://ria.ru/20240112/mashina-1920950224.html

В Ростовской области заведут дело после провала машины под асфальт

В Ростовской области заведут дело после провала машины под асфальт - РИА Новости, 12.01.2024

В Ростовской области заведут дело после провала машины под асфальт

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как автомобиль с водителем провалился под асфальт в городе... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:56

2024-01-12T14:56

2024-01-12T15:01

происшествия

россия

ростовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

ростов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как автомобиль с водителем провалился под асфальт в городе Азове в Ростовской области, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в четверг на улице Севастопольской легковой автомобиль, за рулем которого была женщина, провалился на дороге под асфальт. Водитель не пострадала. Следствие организовало проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Глава ведомства поручил руководителю СУСК по Ростовской области Хуаде А.Г. возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240110/delo-1920516102.html

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происшествия, россия, ростовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ростов