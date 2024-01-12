https://ria.ru/20240112/malkov-1921023905.html

Малков: в "Аэрокосмической инновационной долине" работает 51 резидент

Малков: в "Аэрокосмической инновационной долине" работает 51 резидент - РИА Новости, 12.01.2024

Малков: в "Аэрокосмической инновационной долине" работает 51 резидент

В созданном по поручению президента РФ инновационном научно-технологическом центре "Аэрокосмическая инновационная долина" в настоящее время работает уже 51... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:00

2024-01-12T18:00

2024-01-12T18:00

рязанская область

павел малков

московский авиационный институт

роскосмос

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В созданном по поручению президента РФ инновационном научно-технологическом центре "Аэрокосмическая инновационная долина" в настоящее время работает уже 51 резидент, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Заявление прозвучало в пятницу на открытии Дня Рязанской области на Международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ. "Это фактически самый молодой инновационный научно-технологический центр. Сейчас ИНТЦ - наполненный жизнью проект", - сообщил Малков. По словам главы региона, свой путь - от идеи до реализации и практического применения - пройдут высокотехнологичные проекты, связанные с аэрокосмическими, биомедицинскими и информационными технологиями. "В целом у нас реализуется большое количество инновационных проектов. Это – рабочие места и основа для развития региона", - подчеркнул Малков. Работа в ИНТЦ идет в партнерстве с Московским авиационным институтом, "Роскосмосом", "Ростехом", рязанскими вузами. Разработки ИНТЦ послужат основой для работы регионального научно-производственного центра "Протос", который будет производить рязанские беспилотные летательные аппараты. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231221/malkov-1917352468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

павел малков, московский авиационный институт, роскосмос