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Малков: в "Аэрокосмической инновационной долине" работает 51 резидент - РИА Новости, 12.01.2024
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Рязанская область
 
18:00 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/malkov-1921023905.html
Малков: в "Аэрокосмической инновационной долине" работает 51 резидент
Малков: в "Аэрокосмической инновационной долине" работает 51 резидент - РИА Новости, 12.01.2024
Малков: в "Аэрокосмической инновационной долине" работает 51 резидент
В созданном по поручению президента РФ инновационном научно-технологическом центре "Аэрокосмическая инновационная долина" в настоящее время работает уже 51... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T18:00
2024-01-12T18:00
рязанская область
павел малков
московский авиационный институт
роскосмос
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В созданном по поручению президента РФ инновационном научно-технологическом центре "Аэрокосмическая инновационная долина" в настоящее время работает уже 51 резидент, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Заявление прозвучало в пятницу на открытии Дня Рязанской области на Международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ. "Это фактически самый молодой инновационный научно-технологический центр. Сейчас ИНТЦ - наполненный жизнью проект", - сообщил Малков. По словам главы региона, свой путь - от идеи до реализации и практического применения - пройдут высокотехнологичные проекты, связанные с аэрокосмическими, биомедицинскими и информационными технологиями. "В целом у нас реализуется большое количество инновационных проектов. Это – рабочие места и основа для развития региона", - подчеркнул Малков. Работа в ИНТЦ идет в партнерстве с Московским авиационным институтом, "Роскосмосом", "Ростехом", рязанскими вузами. Разработки ИНТЦ послужат основой для работы регионального научно-производственного центра "Протос", который будет производить рязанские беспилотные летательные аппараты. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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павел малков, московский авиационный институт, роскосмос
Рязанская область, Павел Малков, Московский авиационный институт, Роскосмос

Малков: в "Аэрокосмической инновационной долине" работает 51 резидент

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В созданном по поручению президента РФ инновационном научно-технологическом центре "Аэрокосмическая инновационная долина" в настоящее время работает уже 51 резидент, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Заявление прозвучало в пятницу на открытии Дня Рязанской области на Международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ.
"Это фактически самый молодой инновационный научно-технологический центр. Сейчас ИНТЦ - наполненный жизнью проект", - сообщил Малков.
По словам главы региона, свой путь - от идеи до реализации и практического применения - пройдут высокотехнологичные проекты, связанные с аэрокосмическими, биомедицинскими и информационными технологиями.
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"В целом у нас реализуется большое количество инновационных проектов. Это – рабочие места и основа для развития региона", - подчеркнул Малков.
Работа в ИНТЦ идет в партнерстве с Московским авиационным институтом, "Роскосмосом", "Ростехом", рязанскими вузами. Разработки ИНТЦ послужат основой для работы регионального научно-производственного центра "Протос", который будет производить рязанские беспилотные летательные аппараты.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
 
Рязанская областьПавел МалковМосковский авиационный институтРоскосмос
 
 
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