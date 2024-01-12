https://ria.ru/20240112/gripp-1920923295.html

На западе Казахстана погибли 870 лебедей из-за птичьего гриппа

На западе Казахстана погибли 870 лебедей из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 12.01.2024

На западе Казахстана погибли 870 лебедей из-за птичьего гриппа

Восемьсот семьдесят лебедей погибли на озере Караколь в Мангистауской области на западе Казахстана, сообщает агентство Казинформ. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:40

2024-01-12T13:40

2024-01-12T13:40

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казахстан

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АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Восемьсот семьдесят лебедей погибли на озере Караколь в Мангистауской области на западе Казахстана, сообщает агентство Казинформ. "С 21 декабря 2023 года по 9 января 2024 года обнаружено и утилизировано 870 погибших лебедей. Обследование озера Караколь проводится ежедневно, составлены графики дежурств инспекторов территориальных инспекций и сотрудников заповедника", - приводит агентство слова руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбаса Досатова. Отмечается, что результаты первичных исследований выявили, что лебеди погибли от птичьего гриппа.

https://ria.ru/20240111/tyuleni-1920754110.html

казахстан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

в мире, казахстан