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На западе Казахстана погибли 870 лебедей из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 12.01.2024
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13:40 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/gripp-1920923295.html
На западе Казахстана погибли 870 лебедей из-за птичьего гриппа
На западе Казахстана погибли 870 лебедей из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 12.01.2024
На западе Казахстана погибли 870 лебедей из-за птичьего гриппа
Восемьсот семьдесят лебедей погибли на озере Караколь в Мангистауской области на западе Казахстана, сообщает агентство Казинформ. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:40
2024-01-12T13:40
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АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Восемьсот семьдесят лебедей погибли на озере Караколь в Мангистауской области на западе Казахстана, сообщает агентство Казинформ. "С 21 декабря 2023 года по 9 января 2024 года обнаружено и утилизировано 870 погибших лебедей. Обследование озера Караколь проводится ежедневно, составлены графики дежурств инспекторов территориальных инспекций и сотрудников заповедника", - приводит агентство слова руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбаса Досатова. Отмечается, что результаты первичных исследований выявили, что лебеди погибли от птичьего гриппа.
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в мире, казахстан
В мире, Казахстан
На западе Казахстана погибли 870 лебедей из-за птичьего гриппа

На озере Караколь на западе Казахстана погибли 870 лебедей из-за птичьего гриппа

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛебеди
Лебеди - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Лебеди. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Восемьсот семьдесят лебедей погибли на озере Караколь в Мангистауской области на западе Казахстана, сообщает агентство Казинформ.
"С 21 декабря 2023 года по 9 января 2024 года обнаружено и утилизировано 870 погибших лебедей. Обследование озера Караколь проводится ежедневно, составлены графики дежурств инспекторов территориальных инспекций и сотрудников заповедника", - приводит агентство слова руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбаса Досатова.
Отмечается, что результаты первичных исследований выявили, что лебеди погибли от птичьего гриппа.
Тюлень - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Птичий грипп впервые обнаружили у тюленей в Субантарктике
11 января, 15:55
 
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