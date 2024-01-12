https://ria.ru/20240112/gripp-1920923295.html
На западе Казахстана погибли 870 лебедей из-за птичьего гриппа
На западе Казахстана погибли 870 лебедей из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 12.01.2024
На западе Казахстана погибли 870 лебедей из-за птичьего гриппа
Восемьсот семьдесят лебедей погибли на озере Караколь в Мангистауской области на западе Казахстана, сообщает агентство Казинформ. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:40
2024-01-12T13:40
2024-01-12T13:40
в мире
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772670423_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_e7f977268fc37d3296d6bbdbaef9ec59.jpg
АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Восемьсот семьдесят лебедей погибли на озере Караколь в Мангистауской области на западе Казахстана, сообщает агентство Казинформ. "С 21 декабря 2023 года по 9 января 2024 года обнаружено и утилизировано 870 погибших лебедей. Обследование озера Караколь проводится ежедневно, составлены графики дежурств инспекторов территориальных инспекций и сотрудников заповедника", - приводит агентство слова руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбаса Досатова. Отмечается, что результаты первичных исследований выявили, что лебеди погибли от птичьего гриппа.
https://ria.ru/20240111/tyuleni-1920754110.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772670423_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0a54ff7b496fb0746763545b7e1ec6f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан
На западе Казахстана погибли 870 лебедей из-за птичьего гриппа
На озере Караколь на западе Казахстана погибли 870 лебедей из-за птичьего гриппа
АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости.
Восемьсот семьдесят лебедей погибли на озере Караколь в Мангистауской области на западе Казахстана, сообщает агентство Казинформ
.
"С 21 декабря 2023 года по 9 января 2024 года обнаружено и утилизировано 870 погибших лебедей. Обследование озера Караколь проводится ежедневно, составлены графики дежурств инспекторов территориальных инспекций и сотрудников заповедника", - приводит агентство слова руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбаса Досатова.
Отмечается, что результаты первичных исследований выявили, что лебеди погибли от птичьего гриппа.
Птичий грипп впервые обнаружили у тюленей в Субантарктике