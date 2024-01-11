https://ria.ru/20240111/zemletryasenie-1920717655.html
На территории Таджикистана зафиксировали землетрясение
На территории Таджикистана зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 11.01.2024
На территории Таджикистана зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано на территории Таджикистана в 12.20 мск, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:36
2024-01-11T13:36
2024-01-11T13:45
в мире
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 11 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано на территории Таджикистана в 12.20 мск, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Умеда Юсуфи. "Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано на территории Таджикистана в 14.20 местного времени. Эпицентр подземного толчка, где магнитуда составила 5, находился в 250 километрах юго-восточнее города Душанбе, на территории Афганистана", - сказала Юсуфи. По ее словам, магнитуда землетрясения на территории Горно-Бадахшанской области, Хатлонской области, Раштской зоне районов и в городе Душанбе составила 3 балла, а на территории Согдийской области - два. "По предварительной информации, жертв и разрушений нет", - добавила Юсуфи.
https://ria.ru/20240111/zemletryasenie-1920702864.html
таджикистан
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в мире, таджикистан
На территории Таджикистана зафиксировали землетрясение
Юсуфи: на территории Таджикистана зафиксировано землетрясение магнитудой 3