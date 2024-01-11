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На территории Таджикистана зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 11.01.2024
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13:36 11.01.2024 (обновлено: 13:45 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/zemletryasenie-1920717655.html
На территории Таджикистана зафиксировали землетрясение
На территории Таджикистана зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 11.01.2024
На территории Таджикистана зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано на территории Таджикистана в 12.20 мск, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:36
2024-01-11T13:45
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таджикистан
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ДУШАНБЕ, 11 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано на территории Таджикистана в 12.20 мск, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Умеда Юсуфи. "Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано на территории Таджикистана в 14.20 местного времени. Эпицентр подземного толчка, где магнитуда составила 5, находился в 250 километрах юго-восточнее города Душанбе, на территории Афганистана", - сказала Юсуфи. По ее словам, магнитуда землетрясения на территории Горно-Бадахшанской области, Хатлонской области, Раштской зоне районов и в городе Душанбе составила 3 балла, а на территории Согдийской области - два. "По предварительной информации, жертв и разрушений нет", - добавила Юсуфи.
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в мире, таджикистан
В мире, Таджикистан
На территории Таджикистана зафиксировали землетрясение

Юсуфи: на территории Таджикистана зафиксировано землетрясение магнитудой 3

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 11 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано на территории Таджикистана в 12.20 мск, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Умеда Юсуфи.
"Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано на территории Таджикистана в 14.20 местного времени. Эпицентр подземного толчка, где магнитуда составила 5, находился в 250 километрах юго-восточнее города Душанбе, на территории Афганистана", - сказала Юсуфи.
По ее словам, магнитуда землетрясения на территории Горно-Бадахшанской области, Хатлонской области, Раштской зоне районов и в городе Душанбе составила 3 балла, а на территории Согдийской области - два. "По предварительной информации, жертв и разрушений нет", - добавила Юсуфи.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В Афганистане зафиксировали землетрясение
12:33
 
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