https://ria.ru/20240111/zemletryasenie-1920702864.html
В Афганистане зафиксировали землетрясение
В Афганистане зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 11.01.2024
В Афганистане зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Афганистане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:33
2024-01-11T12:33
2024-01-11T12:49
в мире
афганистан
ташкент
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Афганистане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Ранее сообщалось о магнитуде 6,1, позднее она была понижена.По данным организации, землетрясение произошло в 160 километрах к югу от города Кундуз с населением около 161 тысячи человек в 9.20 по времени UTC (12.20 мск)."Одиннадцатого января в 14.20 (12.20 мск - ред.) в Афганистане произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 36,7 градусов северной широты; 70,34 градусов восточной долготы. Магнитуда M=6. Глубина - 180 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 517 км в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС УзбекистанаПо его данным, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила в Ташкенте и еще восьми регионах страны – 2 балла.Очаг залегал на глубине 201 километра.Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
афганистан
ташкент
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_340852e8441b9a247a4bd1db304ce9a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, ташкент, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), узбекистан
В мире, Афганистан, Ташкент, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Узбекистан
В Афганистане зафиксировали землетрясение
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,1
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Афганистане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Ранее сообщалось о магнитуде 6,1, позднее она была понижена.
По данным организации, землетрясение произошло в 160 километрах к югу от города Кундуз с населением около 161 тысячи человек в 9.20 по времени UTC (12.20 мск).
"Одиннадцатого января в 14.20 (12.20 мск - ред.) в Афганистане произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 36,7 градусов северной широты; 70,34 градусов восточной долготы. Магнитуда M=6. Глубина - 180 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 517 км в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана
По его данным, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила в Ташкенте и еще восьми регионах страны – 2 балла.
Очаг залегал на глубине 201 километра.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.