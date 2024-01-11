https://ria.ru/20240111/zemletryasenie-1920702864.html

В Афганистане зафиксировали землетрясение

В Афганистане зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 11.01.2024

В Афганистане зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Афганистане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:33

2024-01-11T12:33

2024-01-11T12:49

в мире

афганистан

ташкент

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

узбекистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Афганистане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Ранее сообщалось о магнитуде 6,1, позднее она была понижена.По данным организации, землетрясение произошло в 160 километрах к югу от города Кундуз с населением около 161 тысячи человек в 9.20 по времени UTC (12.20 мск)."Одиннадцатого января в 14.20 (12.20 мск - ред.) в Афганистане произошло землетрясение. Координаты землетрясения: 36,7 градусов северной широты; 70,34 градусов восточной долготы. Магнитуда M=6. Глубина - 180 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 517 км в юго-восточном направлении", - говорится в сообщении центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС УзбекистанаПо его данным, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила в Ташкенте и еще восьми регионах страны – 2 балла.Очаг залегал на глубине 201 километра.Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

афганистан

ташкент

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, ташкент, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), узбекистан