https://ria.ru/20240111/zemletryasenie-1920645828.html

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 213

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 213 - РИА Новости, 11.01.2024

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 213

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 213, передает телеканал NHK. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T05:36

2024-01-11T05:36

2024-01-11T05:57

в мире

япония

исикава

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 11 янв — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 213, передает телеканал NHK. "По состоянию на 9.00 (3.00 мск) 11 января общее количество жертв в префектуре Исикава составляет 213", — говорится в сообщении.При землетрясении ранения и травмы различной степени тяжести получили 567 человек, 52 при этом все еще не выходят на связь.В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых оказалось магнитудой 7,6. На всем западном побережье страны с севера до юга объявили угрозу цунами, а затем впервые с 2011 года — большого цунами. В некоторых местах на побережье высота волн составила 4,2 метра.Более 1400 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света — более 13,5 тысяч. В регионе открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 28 тысяч. На месте работают 6,3 тысячи сотрудников сил самообороны.

https://ria.ru/20240109/zemletryasenie-1920271781.html

https://ria.ru/20240109/yaponiya-1920234344.html

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в мире, япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году