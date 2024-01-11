https://ria.ru/20240111/zemletryasenie-1920645828.html
Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 213
Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 213 - РИА Новости, 11.01.2024
Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 213
Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 213, передает телеканал NHK. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T05:36
2024-01-11T05:36
2024-01-11T05:57
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серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 11 янв — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 213, передает телеканал NHK. "По состоянию на 9.00 (3.00 мск) 11 января общее количество жертв в префектуре Исикава составляет 213", — говорится в сообщении.При землетрясении ранения и травмы различной степени тяжести получили 567 человек, 52 при этом все еще не выходят на связь.В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых оказалось магнитудой 7,6. На всем западном побережье страны с севера до юга объявили угрозу цунами, а затем впервые с 2011 года — большого цунами. В некоторых местах на побережье высота волн составила 4,2 метра.Более 1400 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света — более 13,5 тысяч. В регионе открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 28 тысяч. На месте работают 6,3 тысячи сотрудников сил самообороны.
https://ria.ru/20240109/zemletryasenie-1920271781.html
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в мире, япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Исикава, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 213
NHK: число погибших при землетрясении в Японии выросло до 213, пострадавших 567
ТОКИО, 11 янв — РИА Новости.
Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 213, передает телеканал NHK
.
"По состоянию на 9.00 (3.00 мск) 11 января общее количество жертв в префектуре Исикава
составляет 213", — говорится в сообщении.
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0
При землетрясении ранения и травмы различной степени тяжести получили 567 человек, 52 при этом все еще не выходят на связь.
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых оказалось магнитудой 7,6. На всем западном побережье страны с севера до юга объявили угрозу цунами, а затем впервые с 2011 года — большого цунами. В некоторых местах на побережье высота волн составила 4,2 метра.
Более 1400 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 59 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света — более 13,5 тысяч. В регионе открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 28 тысяч. На месте работают 6,3 тысячи сотрудников сил самообороны.
В Японии начали поисковую операцию в городе, где при пожаре выгорел квартал