https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920657734.html

Зеленский прибыл с визитом в Таллин

Зеленский прибыл с визитом в Таллин - РИА Новости, 11.01.2024

Зеленский прибыл с визитом в Таллин

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллин, сообщила канцелярия эстонского президента Алара Кариса. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T09:02

2024-01-11T09:02

2024-01-11T11:55

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллин, сообщила канцелярия эстонского президента Алара Кариса. "Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллин, в Эстонии он встретится с президентом Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Зеленский также выступит с речью в парламенте. На встречах будут говорить о дальнейшем противостоянии России, долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Украины", - говорится в сообщении. "Демократические страны сделали многое, чтобы помочь Украине, но нам всем предстоит сделать еще больше", - приводит слова Кариса его канцелярия. Премьер-министр Кая Каллас заявила, что будет рада приветствовать Зеленского в Таллине. "Я, и уверена, что весь народ Эстонии, будем рады приветствовать (Зеленского - ред.) в Таллине. Эстония верит в победу Украины. Для победы мы должны продолжать поддерживать Украину так долго, как это необходимо", - цитирует Каллас пресс-служба правительства. Как отмечают эстонские СМИ, Зеленский прилетел в Таллин из Вильнюса поздно вечером в среду, однако о его прибытии было объявлено в четверг утром. В среду Зеленский прилетел в Вильнюс, где встретился с руководством страны. Сегодня он в Таллине, затем прибудет в Ригу. Ранее он написал в своем Telegram-канале, что его визиты в Вильнюс, Таллин и Ригу следует расценивать как знак благодарности в адрес стран Балтии со стороны Украины. Для Зеленского визит в Эстонию станет первым после начала военных действий в феврале 2022 года и вторым за время его пребывания на посту президента Украины. Впервые в роли президента Украины Зеленский посетил Эстонию осенью 2019 года. С 24 февраля 2022 года - после начала конфликта на Украине - премьер-министр Кая Каллас и президент Алар Карис неоднократно встречались с Владимиром Зеленским в Киеве.

https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920641849.html

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в мире, таллин, украина, эстония, владимир зеленский, алар карис, кайя каллас