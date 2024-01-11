Зеленский прибыл с визитом в Таллин
Зеленский прибыл с визитом в Таллин, где встретится с президентом Карисом
© AP Photo / Office of the President of the Republic of Estonia/Raigo PajulaПрезидент Эстонии Алар Карис и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Таллине. 11 января 2024
© AP Photo / Office of the President of the Republic of Estonia/Raigo Pajula
Президент Эстонии Алар Карис и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Таллине. 11 января 2024
ХЕЛЬСИНКИ, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллин, сообщила канцелярия эстонского президента Алара Кариса.
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"Владимир Зеленский прибыл с визитом в Таллин, в Эстонии он встретится с президентом Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Зеленский также выступит с речью в парламенте. На встречах будут говорить о дальнейшем противостоянии России, долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Украины", - говорится в сообщении.
"Демократические страны сделали многое, чтобы помочь Украине, но нам всем предстоит сделать еще больше", - приводит слова Кариса его канцелярия.
Премьер-министр Кая Каллас заявила, что будет рада приветствовать Зеленского в Таллине. "Я, и уверена, что весь народ Эстонии, будем рады приветствовать (Зеленского - ред.) в Таллине. Эстония верит в победу Украины. Для победы мы должны продолжать поддерживать Украину так долго, как это необходимо", - цитирует Каллас пресс-служба правительства.
Как отмечают эстонские СМИ, Зеленский прилетел в Таллин из Вильнюса поздно вечером в среду, однако о его прибытии было объявлено в четверг утром.
В среду Зеленский прилетел в Вильнюс, где встретился с руководством страны. Сегодня он в Таллине, затем прибудет в Ригу.
Ранее он написал в своем Telegram-канале, что его визиты в Вильнюс, Таллин и Ригу следует расценивать как знак благодарности в адрес стран Балтии со стороны Украины.
Для Зеленского визит в Эстонию станет первым после начала военных действий в феврале 2022 года и вторым за время его пребывания на посту президента Украины. Впервые в роли президента Украины Зеленский посетил Эстонию осенью 2019 года.
С 24 февраля 2022 года - после начала конфликта на Украине - премьер-министр Кая Каллас и президент Алар Карис неоднократно встречались с Владимиром Зеленским в Киеве.