https://ria.ru/20240111/zayats-1920720513.html

В Петербурге вновь заметили зайца

В Петербурге вновь заметили зайца - РИА Новости, 11.01.2024

В Петербурге вновь заметили зайца

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора просит жителей Санкт-Петербурга не пытаться помочь зайцам, одного из которых заметили возле школы в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:46

2024-01-11T13:46

2024-01-11T13:49

хорошие новости

общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148683/64/1486836400_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0c8a7520522dc72d6d834abb3aaf9098.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора просит жителей Санкт-Петербурга не пытаться помочь зайцам, одного из которых заметили возле школы в Невском районе города, сообщила пресс-служба ведомства. Ведомство также напоминает, что подобные встречи у горожан с дикими животными происходят не впервые. В частности, в ноябре 2022 года заяц был замечен у станции метро "Звездная", а в апреле 2023 года – у метро "Бухарестская". "Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора напоминает, что в появлении диких животных в городской среде нет ничего удивительного. Данное обстоятельство обусловлено наступлением жилой застройки к местообитаниям животных. Звери могут принять городскую среду за часть леса", - говорится в сообщении. Специалисты просят жителей не пытаться самостоятельно оказать помощь дикому животному. "Заяц обладает развитыми сильными задними лапами с острыми и длинными когтями. Попытка поймать животное может обернуться травмами. Также не стоит докучать вниманием животному, которое попало в чуждую ему среду. Автомобилистам следует учитывать тот факт, что зайцы на проезжей части в ночное время суток, попадая в световой пучок фар, не могут выбраться из него самостоятельно", - сообщает ведомство. Специалисты советуют автомобилистам остановиться и приглушить свет фар, тогда животное сможет покинуть проезжую часть самостоятельно.

https://ria.ru/20240111/servaly-1920715242.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)