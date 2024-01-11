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В Петербурге вновь заметили зайца
В Петербурге вновь заметили зайца - РИА Новости, 11.01.2024
В Петербурге вновь заметили зайца
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора просит жителей Санкт-Петербурга не пытаться помочь зайцам, одного из которых заметили возле школы в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:46
2024-01-11T13:46
2024-01-11T13:49
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора просит жителей Санкт-Петербурга не пытаться помочь зайцам, одного из которых заметили возле школы в Невском районе города, сообщила пресс-служба ведомства. Ведомство также напоминает, что подобные встречи у горожан с дикими животными происходят не впервые. В частности, в ноябре 2022 года заяц был замечен у станции метро "Звездная", а в апреле 2023 года – у метро "Бухарестская". "Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора напоминает, что в появлении диких животных в городской среде нет ничего удивительного. Данное обстоятельство обусловлено наступлением жилой застройки к местообитаниям животных. Звери могут принять городскую среду за часть леса", - говорится в сообщении. Специалисты просят жителей не пытаться самостоятельно оказать помощь дикому животному. "Заяц обладает развитыми сильными задними лапами с острыми и длинными когтями. Попытка поймать животное может обернуться травмами. Также не стоит докучать вниманием животному, которое попало в чуждую ему среду. Автомобилистам следует учитывать тот факт, что зайцы на проезжей части в ночное время суток, попадая в световой пучок фар, не могут выбраться из него самостоятельно", - сообщает ведомство. Специалисты советуют автомобилистам остановиться и приглушить свет фар, тогда животное сможет покинуть проезжую часть самостоятельно.
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общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Хорошие новости, Общество, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Петербурге вновь заметили зайца
Росприроднадзор: в Петербурге заметили зайца возле школы в Невском районе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости.
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора просит жителей Санкт-Петербурга не пытаться помочь зайцам, одного из которых заметили возле школы в Невском районе города, сообщила пресс-служба
ведомства.
Ведомство также напоминает, что подобные встречи у горожан с дикими животными происходят не впервые. В частности, в ноябре 2022 года заяц был замечен у станции метро "Звездная", а в апреле 2023 года – у метро "Бухарестская".
«
"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора напоминает, что в появлении диких животных в городской среде нет ничего удивительного. Данное обстоятельство обусловлено наступлением жилой застройки к местообитаниям животных. Звери могут принять городскую среду за часть леса", - говорится в сообщении.
Специалисты просят жителей не пытаться самостоятельно оказать помощь дикому животному.
"Заяц обладает развитыми сильными задними лапами с острыми и длинными когтями. Попытка поймать животное может обернуться травмами. Также не стоит докучать вниманием животному, которое попало в чуждую ему среду. Автомобилистам следует учитывать тот факт, что зайцы на проезжей части в ночное время суток, попадая в световой пучок фар, не могут выбраться из него самостоятельно", - сообщает ведомство.
Специалисты советуют автомобилистам остановиться и приглушить свет фар, тогда животное сможет покинуть проезжую часть самостоятельно.
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