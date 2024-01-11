https://ria.ru/20240111/zatrudneniya-1920705812.html
На дорогах в Москве наблюдаются локальные затруднения из-за снегопада
На дорогах в Москве наблюдаются локальные затруднения из-за снегопада - РИА Новости, 11.01.2024
На дорогах в Москве наблюдаются локальные затруднения из-за снегопада
Локальные затруднения наблюдаются на дорогах Москвы из-за снегопада, вечером рекомендуется выезжать до 17.00 или отложить поездку на более позднее время,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:44
2024-01-11T12:44
2024-01-11T12:46
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Локальные затруднения наблюдаются на дорогах Москвы из-за снегопада, вечером рекомендуется выезжать до 17.00 или отложить поездку на более позднее время, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "В городе снегопад — рекомендуем использовать для передвижения городской транспорт. Движение на проспекте Андропова и МСД рабочее. Локальные затруднения наблюдаем сейчас на Ленинградском проспекте, шоссе Энтузиастов, МКАД в районе Бесединского шоссе", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК в районе Новорижской эстакады и на МКАД в районе улиц Верхние Поля и Подольских Курсантов. "По прогнозу синоптиков, снег будет идти до завтрашнего дня. В вечерний разъезд рекомендуем выезжать до 17.00 или отложить поездку на более позднее время — после 20.00", - добавили в сообщении.
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москва
На дорогах в Москве наблюдаются локальные затруднения из-за снегопада
Дептранс: на дорогах в Москве наблюдаются локальные затруднения из-за снегопада
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Локальные затруднения наблюдаются на дорогах Москвы из-за снегопада, вечером рекомендуется выезжать до 17.00 или отложить поездку на более позднее время, сообщается в Telegram-канале
департамента транспорта столицы.
"В городе снегопад — рекомендуем использовать для передвижения городской транспорт. Движение на проспекте Андропова и МСД рабочее. Локальные затруднения наблюдаем сейчас на Ленинградском проспекте, шоссе Энтузиастов, МКАД в районе Бесединского шоссе", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, на ТТК в районе Новорижской эстакады и на МКАД в районе улиц Верхние Поля и Подольских Курсантов.
"По прогнозу синоптиков, снег будет идти до завтрашнего дня. В вечерний разъезд рекомендуем выезжать до 17.00 или отложить поездку на более позднее время — после 20.00", - добавили в сообщении.