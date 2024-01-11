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Россия уже получила от Азербайджана полтора миллиона пищевых яиц - РИА Новости, 11.01.2024
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12:52 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920707439.html
Россия уже получила от Азербайджана полтора миллиона пищевых яиц
Россия уже получила от Азербайджана полтора миллиона пищевых яиц - РИА Новости, 11.01.2024
Россия уже получила от Азербайджана полтора миллиона пищевых яиц
Россельхознадзор проконтролировал очередную поставку азербайджанских пищевых яиц в Россию, всего на текущую дату их ввезено 1,5 миллиона штук, говорится в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:52
2024-01-11T12:52
экономика
россия
азербайджан
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россельхознадзор проконтролировал очередную поставку азербайджанских пищевых яиц в Россию, всего на текущую дату их ввезено 1,5 миллиона штук, говорится в сообщении ведомства. "По состоянию на 11 января в Россию из Азербайджана ввезено 1,5 миллиона штук яиц (90,63 тонны)", - сообщили в Россельхознадзоре. Первая партия пищевого яйца в количестве 36 тонн поступила в РФ 19 декабря. В среду, 11 декабря, ведомство проконтролировало очередную, четвертую партию, поставленную в Россию из Азербайджана. "11 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена очередная партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 18,63 тонны (306 тысячи штук) для дальнейшей реализации на территории России. По прибытию груза на СВХ (склад временного хранения - ред.) проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции", - сообщила служба. Куриные яйца в РФ в течение 2023 года подорожали более чем в 1,5 раза. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в конце декабря говорил, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться, назвав одной из главных предпосылок снятие импортной пошлины: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил беспошлинный ввоз до 1,2 миллиарда штук куриных яиц. Решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику. Согласно данным Росстата, производство яиц в РФ в ноябре снизилось в сравнении с ноябрем 2022 года на 0,3%, до 3,6 миллиарда штук, а за одиннадцать месяцев было получено 34,847 миллиарда штук яиц - на 2% больше, чем за тот же период в прошлом году.
https://ria.ru/20240111/yaytsa-1920665786.html
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экономика, россия, азербайджан, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Азербайджан, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Дмитрий Патрушев
Россия уже получила от Азербайджана полтора миллиона пищевых яиц

Россельхознадзор: Россия уже получила от Азербайджана 1,5 млн пищевых яиц

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка качества яиц
Проверка качества яиц - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка качества яиц . Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россельхознадзор проконтролировал очередную поставку азербайджанских пищевых яиц в Россию, всего на текущую дату их ввезено 1,5 миллиона штук, говорится в сообщении ведомства.
"По состоянию на 11 января в Россию из Азербайджана ввезено 1,5 миллиона штук яиц (90,63 тонны)", - сообщили в Россельхознадзоре.
Сотрудница птицефабрики - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Путин назвал причину роста цен на яйца в России
09:47
Первая партия пищевого яйца в количестве 36 тонн поступила в РФ 19 декабря. В среду, 11 декабря, ведомство проконтролировало очередную, четвертую партию, поставленную в Россию из Азербайджана.
"11 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена очередная партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 18,63 тонны (306 тысячи штук) для дальнейшей реализации на территории России. По прибытию груза на СВХ (склад временного хранения - ред.) проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции", - сообщила служба.
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Минсельхоз подтвердил ожидания снижения цен на яйца в ближайшее время
00:11
Куриные яйца в РФ в течение 2023 года подорожали более чем в 1,5 раза. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в конце декабря говорил, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться, назвав одной из главных предпосылок снятие импортной пошлины: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил беспошлинный ввоз до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.
Решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.
Согласно данным Росстата, производство яиц в РФ в ноябре снизилось в сравнении с ноябрем 2022 года на 0,3%, до 3,6 миллиарда штук, а за одиннадцать месяцев было получено 34,847 миллиарда штук яиц - на 2% больше, чем за тот же период в прошлом году.
Яйца - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Белоруссия с начала года удвоила поставки яиц в Россию
9 января, 19:59
 
ЭкономикаРоссияАзербайджанФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Дмитрий Патрушев
 
 
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