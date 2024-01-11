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В квартире дома в Самаре при взрыве газа погиб человек

В квартире дома в Самаре при взрыве газа погиб человек - РИА Новости, 11.01.2024

В квартире дома в Самаре при взрыве газа погиб человек

Один человек погиб при пожаре, который возник после взрыва газа в квартире дома на улице Советской в Самаре, сообщили журналистам в ГУМЧС по Самарской области. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T07:48

2024-01-11T07:48

2024-01-11T08:08

происшествия

самара

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре, который возник после взрыва газа в квартире дома на улице Советской в Самаре, сообщили журналистам в ГУМЧС по Самарской области. Сообщение о хлопке газовоздушной смеси с возгоранием в доме 9 на улице Советской в Самаре поступило в МЧС в 3.39 мск. В 4.57 мск пожарные ликвидировали возгорание на площади 12 квадратных метров. "В результате происшествия погиб 1 человек (мужчина). Пожарно-спасательными подразделениями было спасено шесть человек, в том числе один ребенок. До прибытия было эвакуировано семь человек", - сообщило региональное ГУМЧС. На месте пожара от МЧС России привлечены 21 человек и шесть единиц техники. Прокуратура Кировского района города Самары проводит проверку соблюдения законодательства, регулирующего порядок эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует зампрокурора Самары Евгений Московцев. Собственную доследственную проверку также организовало СУСК РФ по Самарской области.В администрации Самары сообщили, что угрозы дальнейшего обрушения в доме нет. Для жителей предоставили автобус для обогрева, а также развернули пункт временного размещения в школе 162. Многие жители уже вернулись в свои квартиры. В ближайшее время пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором примут решения по устранению последствий происшествия, отметили в мэрии.

https://ria.ru/20240110/avariya-1920618842.html

https://ria.ru/20240111/dtp-1920652070.html

самара

самарская область

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происшествия, самара, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия