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ЦИК сформировал комиссию для проведения ДЭГ на выборах президента - РИА Новости, 11.01.2024
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:41 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/vybory-1920704719.html
ЦИК сформировал комиссию для проведения ДЭГ на выборах президента
ЦИК сформировал комиссию для проведения ДЭГ на выборах президента - РИА Новости, 11.01.2024
ЦИК сформировал комиссию для проведения ДЭГ на выборах президента
ЦИК РФ сформировал территориальную избирательную комиссию для проведения дистанционного голосования на выборах президента России, соответствующее постановление... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:41
2024-01-11T12:41
выборы президента россии — 2024
политика
россия
алтайский край
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ЦИК РФ сформировал территориальную избирательную комиссию для проведения дистанционного голосования на выборах президента России, соответствующее постановление принято на заседании Центризбиркома в четверг. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК постановил сформировать избирательную комиссию дистанционного электронного голосования в количестве 12 членов с правом решающего голоса. Главой комиссии станет Олег Артамонов, чья кандидатура была предложена Общественной палатой России. Дистанционное электронное голосование на президентских выборах 2024 года пройдет в 29 регионах РФ, потенциально участие в ДЭГ могут принять около 38 миллионов избирателей. Согласно ранее принятому постановлению ЦИК, ДЭГ на выборах главы государства будут использовать Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский край, Камчатский край, Пермский край, Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Калининградская область, Калужская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Псковская область, Ростовская область, Свердловская область, Томская область, Челябинская область, Ярославская область, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. При этом, как отметили в ЦИК, в 28 регионах ДЭГ будет проходить с использованием федеральной платформы, тогда как в Москве для дистанционного голосования используют свою информационную систему.
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политика, россия, алтайский край, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Алтайский край, ЦИК РФ
ЦИК сформировал комиссию для проведения ДЭГ на выборах президента

ЦИК сформировал комиссию для проведения дистанционного голосования на выборах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредвыборные баннеры
Предвыборные баннеры - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Предвыборные баннеры . Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ЦИК РФ сформировал территориальную избирательную комиссию для проведения дистанционного голосования на выборах президента России, соответствующее постановление принято на заседании Центризбиркома в четверг.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Президентские выборы в России под угрозой
21 декабря 2023, 08:00
ЦИК постановил сформировать избирательную комиссию дистанционного электронного голосования в количестве 12 членов с правом решающего голоса. Главой комиссии станет Олег Артамонов, чья кандидатура была предложена Общественной палатой России.
Дистанционное электронное голосование на президентских выборах 2024 года пройдет в 29 регионах РФ, потенциально участие в ДЭГ могут принять около 38 миллионов избирателей.
Согласно ранее принятому постановлению ЦИК, ДЭГ на выборах главы государства будут использовать Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский край, Камчатский край, Пермский край, Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Калининградская область, Калужская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Псковская область, Ростовская область, Свердловская область, Томская область, Челябинская область, Ярославская область, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.
При этом, как отметили в ЦИК, в 28 регионах ДЭГ будет проходить с использованием федеральной платформы, тогда как в Москве для дистанционного голосования используют свою информационную систему.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияАлтайский крайЦИК РФ
 
 
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