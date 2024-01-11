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ВЦИОМ оценил изменения уровня общественного доверия за последние пять лет - РИА Новости, 11.01.2024
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13:46 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/vtsiom-1920720356.html
ВЦИОМ оценил изменения уровня общественного доверия за последние пять лет
ВЦИОМ оценил изменения уровня общественного доверия за последние пять лет - РИА Новости, 11.01.2024
ВЦИОМ оценил изменения уровня общественного доверия за последние пять лет
Уровень доверия в обществе с 2018 по 2023 годы вырос на 2%, согласно данным опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:46
2024-01-11T13:46
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уровень доверия в обществе с 2018 по 2023 годы вырос на 2%, согласно данным опроса ВЦИОМ. Так, с 2018 года показатель доверия вырос с 23% до 25%. Доля тех, кто считает, что в общении нужно соблюдать осторожность, снизилась. В 2018 году она составила 74%, а в 2023 году - 71%. Исходя из статистики, наиболее осторожна во взаимодействии с другими оказалась молодежь до 25 лет (81%), преимущественно мужчины. К доверчивости больше склонны люди 60 лет и старше (28%). На 7%, по сравнению с 2018 годом, увеличилось число тех, кто считает, что другие люди не стали бы их обманывать, если бы им представилась такая возможность. Значительная часть опрошенных отметила, что другие люди склонны думать только о себе (52%). Это на 13% меньше, чем в 2018 году. Также 31% в 2023 году считает, что люди чаще всего стремятся быть полезными другим и 52% предполагают, что люди думают только о себе. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 декабря 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240110/prazdnik-1920531480.html
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общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
ВЦИОМ оценил изменения уровня общественного доверия за последние пять лет

ВЦИОМ: уровень общественного доверия за последние пять лет не изменился

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюди гуляют в парке в Мелитополе
Люди гуляют в парке в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости
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Люди гуляют в парке в Мелитополе . Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уровень доверия в обществе с 2018 по 2023 годы вырос на 2%, согласно данным опроса ВЦИОМ.
Так, с 2018 года показатель доверия вырос с 23% до 25%. Доля тех, кто считает, что в общении нужно соблюдать осторожность, снизилась. В 2018 году она составила 74%, а в 2023 году - 71%.
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Исходя из статистики, наиболее осторожна во взаимодействии с другими оказалась молодежь до 25 лет (81%), преимущественно мужчины. К доверчивости больше склонны люди 60 лет и старше (28%).
На 7%, по сравнению с 2018 годом, увеличилось число тех, кто считает, что другие люди не стали бы их обманывать, если бы им представилась такая возможность. Значительная часть опрошенных отметила, что другие люди склонны думать только о себе (52%). Это на 13% меньше, чем в 2018 году.
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Также 31% в 2023 году считает, что люди чаще всего стремятся быть полезными другим и 52% предполагают, что люди думают только о себе.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 декабря 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
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