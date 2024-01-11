https://ria.ru/20240111/vtsiom-1920720356.html

ВЦИОМ оценил изменения уровня общественного доверия за последние пять лет

ВЦИОМ оценил изменения уровня общественного доверия за последние пять лет - РИА Новости, 11.01.2024

ВЦИОМ оценил изменения уровня общественного доверия за последние пять лет

Уровень доверия в обществе с 2018 по 2023 годы вырос на 2%, согласно данным опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:46

2024-01-11T13:46

2024-01-11T13:46

общество

россия

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855885646_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_fd76eae9c09bdcfaa3345399f13e73d8.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уровень доверия в обществе с 2018 по 2023 годы вырос на 2%, согласно данным опроса ВЦИОМ. Так, с 2018 года показатель доверия вырос с 23% до 25%. Доля тех, кто считает, что в общении нужно соблюдать осторожность, снизилась. В 2018 году она составила 74%, а в 2023 году - 71%. Исходя из статистики, наиболее осторожна во взаимодействии с другими оказалась молодежь до 25 лет (81%), преимущественно мужчины. К доверчивости больше склонны люди 60 лет и старше (28%). На 7%, по сравнению с 2018 годом, увеличилось число тех, кто считает, что другие люди не стали бы их обманывать, если бы им представилась такая возможность. Значительная часть опрошенных отметила, что другие люди склонны думать только о себе (52%). Это на 13% меньше, чем в 2018 году. Также 31% в 2023 году считает, что люди чаще всего стремятся быть полезными другим и 52% предполагают, что люди думают только о себе. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 декабря 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240110/prazdnik-1920531480.html

https://ria.ru/20240108/issledovanie-1920125663.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вциом