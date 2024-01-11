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Володин рассказал, когда Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов - РИА Новости, 11.01.2024
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08:37 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/volodin-1920655946.html
Володин рассказал, когда Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов
Володин рассказал, когда Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов - РИА Новости, 11.01.2024
Володин рассказал, когда Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что законопроекты о запрете треш-стримов будут рассмотрены в весеннюю сессию ГД в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:37
2024-01-11T08:37
общество
россия
вячеслав володин
александр бастрыкин
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что законопроекты о запрете треш-стримов будут рассмотрены в весеннюю сессию ГД в приоритетном порядке. "В последние дни поступает особенно много обращений с просьбами найти решение, которое позволит эффективно бороться с таким явлением, как треш-стримы… Один из последних таких случаев (стримов - ред.) - когда блогер в погоне за просмотрами решил бросить своего двухмесячного ребенка в сугроб, снимая всё это на камеру и выставляя напоказ… Законопроекты о запрете треш-стримов рассмотрим в весеннюю сессию в приоритетном порядке", - написал Володин. В Госдуме обсуждается ряд законодательных инициатив для решения этой проблемы, отметил он. Председатель ГД сообщил также, что предлагается отнести треш-стримы к информации, запрещенной к распространению; социальные сети обязаны будут мониторить такой контент и удалять его; организаторов и участников треш-стримов будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций. Кроме того, Володин подчеркнул, что факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса РФ (среди которых убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, использование рабского труда). Данные меры "отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими", отметил Володин. Ранее блогер Сергей Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин во вторник поручил возбудить уголовное дело на Косенко. В свою очередь Косенко разместил на своей странице в запрещенной соцсети пост с извинениями и заявил, что якобы бросил в снег не ребенка, а куклу с наложенным при помощи монтажа лицом сына, планируя провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео.
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общество, россия, вячеслав володин, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Александр Бастрыкин, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Володин рассказал, когда Госдума рассмотрит проект о запрете треш-стримов

Володин: проекты о треш-стримах будут рассмотрены в весеннюю сессию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что законопроекты о запрете треш-стримов будут рассмотрены в весеннюю сессию ГД в приоритетном порядке.
«
"В последние дни поступает особенно много обращений с просьбами найти решение, которое позволит эффективно бороться с таким явлением, как треш-стримы… Один из последних таких случаев (стримов - ред.) - когда блогер в погоне за просмотрами решил бросить своего двухмесячного ребенка в сугроб, снимая всё это на камеру и выставляя напоказ… Законопроекты о запрете треш-стримов рассмотрим в весеннюю сессию в приоритетном порядке", - написал Володин.
В Госдуме обсуждается ряд законодательных инициатив для решения этой проблемы, отметил он.
Председатель ГД сообщил также, что предлагается отнести треш-стримы к информации, запрещенной к распространению; социальные сети обязаны будут мониторить такой контент и удалять его; организаторов и участников треш-стримов будут штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций.
Кроме того, Володин подчеркнул, что факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса РФ (среди которых убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, использование рабского труда).
Данные меры "отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими", отметил Володин.
Ранее блогер Сергей Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин во вторник поручил возбудить уголовное дело на Косенко. В свою очередь Косенко разместил на своей странице в запрещенной соцсети пост с извинениями и заявил, что якобы бросил в снег не ребенка, а куклу с наложенным при помощи монтажа лицом сына, планируя провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинАлександр БастрыкинГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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