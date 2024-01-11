https://ria.ru/20240111/vaktsina-1920658719.html
В Хабаровский край поступила первая партия вакцины от кори и паротита
В Хабаровский край поступила первая партия вакцины от кори и паротита - РИА Новости, 11.01.2024
В Хабаровский край поступила первая партия вакцины от кори и паротита
Первая партия вакцины от кори и паротита поступила в Хабаровский край, сообщил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:10
2024-01-11T09:10
2024-01-11T09:10
здоровье - общество
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
хабаровск
евгений никонов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Первая партия вакцины от кори и паротита поступила в Хабаровский край, сообщил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов в Telegram-канале. "Первая партия вакцины для профилактики кори и паротита поступила в Хабаровский край. Данная вакцинация входит в национальный календарь прививок и распределяется по регионам согласно графику, установленному Минздравом России", - написал Никонов.По его словам, поступившую вакцину уже распределили по поликлиникам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В первую очередь на прививку будут приглашать детей, которые были в "листе ожидания". Последующие поставки позволят иммунизировать всех юных жителей региона, которым положена вакцинация, указал зампред. Отмечается, что ситуация по кори в Хабаровском крае спокойная. Ни одного случая заболевания не зафиксировано. В августе прошлого года минздрав края сообщал, что был подтвержден случай заражения корью у жительницы Хабаровска, которая вернулась домой из Турции (с остановкой в Москве) с симптомами заболевания: с сыпью и высокой температурой. Женщина была доставлена в стационар для обследования. Также была проведена подчищающая иммунизация контактных лиц. В управлении Роспотребнадзора РИА Новости уточняли ранее, что последние два завозных случая заражения корью в Хабаровском крае регистрировались в 2019 году. Корь – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 градусов), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов. При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта: ларингит, круп (стеноз гортани), бронхит, трахеит, отит, синусит, первичная коревая пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит и другие. Наиболее эффективная мера профилактики заболевания - иммунизация.
https://ria.ru/20230510/privivka-1867936314.html
https://ria.ru/20230424/kor-1867454372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, хабаровск, евгений никонов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Евгений Никонов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Хабаровский край поступила первая партия вакцины от кори и паротита
Партия вакцины от кори и паротита поступила в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре
ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости.
Первая партия вакцины от кори и паротита поступила в Хабаровский край, сообщил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов в Telegram-канале
.
"Первая партия вакцины для профилактики кори и паротита поступила в Хабаровский край. Данная вакцинация входит в национальный календарь прививок и распределяется по регионам согласно графику, установленному Минздравом России", - написал Никонов.
Прививка от кори: правила вакцинации для взрослых и детей
По его словам, поступившую вакцину уже распределили по поликлиникам Хабаровска
и Комсомольска-на-Амуре
. В первую очередь на прививку будут приглашать детей, которые были в "листе ожидания". Последующие поставки позволят иммунизировать всех юных жителей региона, которым положена вакцинация, указал зампред.
Отмечается, что ситуация по кори в Хабаровском крае спокойная. Ни одного случая заболевания не зафиксировано.
В августе прошлого года минздрав края сообщал, что был подтвержден случай заражения корью у жительницы Хабаровска, которая вернулась домой из Турции (с остановкой в Москве) с симптомами заболевания: с сыпью и высокой температурой. Женщина была доставлена в стационар для обследования. Также была проведена подчищающая иммунизация контактных лиц. В управлении Роспотребнадзора
РИА Новости уточняли ранее, что последние два завозных случая заражения корью в Хабаровском крае регистрировались в 2019 году.
Корь – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 градусов), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов. При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта: ларингит, круп (стеноз гортани), бронхит, трахеит, отит, синусит, первичная коревая пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит и другие. Наиболее эффективная мера профилактики заболевания - иммунизация.
Корь у детей: как определить, первые симптомы, лечение и профилактика