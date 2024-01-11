https://ria.ru/20240111/uralvagonzavod-1920706022.html

Работников "Уралвагонзавода" наградили за поставку в войска танков Т-90М

Работников "Уралвагонзавода" наградили за поставку в войска танков Т-90М - РИА Новости, 11.01.2024

Работников "Уралвагонзавода" наградили за поставку в войска танков Т-90М

Более трех тысяч работников "Уралвагонзавода" награждены за своевременное выполнение госконтракта на поставку в войска танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М, сообщили РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:45

2024-01-11T12:45

2024-01-11T12:45

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей чемезов

уралвагонзавод

т-90м

т-72б3м

т-90а

ростех

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более трех тысяч работников "Уралвагонзавода" награждены за своевременное выполнение госконтракта на поставку в войска танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М, сообщили в пресс-службе завода. "Свыше 3200 работников "Уралвагонзавода" (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию "Ростех") удостоены в 2023 году наград различного уровня за ударный труд и выполнение важнейших государственных задач", - говорится в сообщении. Уточняется, что коллектив предприятия "качественно и своевременно" выполнил масштабные государственные контракты на поставку в войска танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М и в кратчайшие сроки освоил их серийное производство. Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью РИА Новости заявил, что Т-90М "Прорыв" является лучшим выпускаемым серийно и стоящим на вооружении танком в мире. Танк Т-90М "Прорыв" - глубокая модернизация Т-90А с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием – пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами.

https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html

https://ria.ru/20231227/voenka-1918392790.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей чемезов, уралвагонзавод, т-90м, т-72б3м, т-90а, ростех