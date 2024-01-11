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Работников "Уралвагонзавода" наградили за поставку в войска танков Т-90М - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:45 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/uralvagonzavod-1920706022.html
Работников "Уралвагонзавода" наградили за поставку в войска танков Т-90М
Работников "Уралвагонзавода" наградили за поставку в войска танков Т-90М - РИА Новости, 11.01.2024
Работников "Уралвагонзавода" наградили за поставку в войска танков Т-90М
Более трех тысяч работников "Уралвагонзавода" награждены за своевременное выполнение госконтракта на поставку в войска танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М, сообщили РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:45
2024-01-11T12:45
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей чемезов
уралвагонзавод
т-90м
т-72б3м
т-90а
ростех
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более трех тысяч работников "Уралвагонзавода" награждены за своевременное выполнение госконтракта на поставку в войска танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М, сообщили в пресс-службе завода. "Свыше 3200 работников "Уралвагонзавода" (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию "Ростех") удостоены в 2023 году наград различного уровня за ударный труд и выполнение важнейших государственных задач", - говорится в сообщении. Уточняется, что коллектив предприятия "качественно и своевременно" выполнил масштабные государственные контракты на поставку в войска танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М и в кратчайшие сроки освоил их серийное производство. Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью РИА Новости заявил, что Т-90М "Прорыв" является лучшим выпускаемым серийно и стоящим на вооружении танком в мире. Танк Т-90М "Прорыв" - глубокая модернизация Т-90А с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием – пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами.
https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html
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безопасность, сергей чемезов, уралвагонзавод, т-90м, т-72б3м, т-90а, ростех
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Чемезов, Уралвагонзавод, Т-90М, Т-72Б3М, Т-90А, Ростех
Работников "Уралвагонзавода" наградили за поставку в войска танков Т-90М

На УВЗ наградили 3200 работников за своевременную поставку в войска танков Т-90М

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" на полигоне в тыловом районе специальной военной операции
Танк Т-90М Прорыв на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" на полигоне в тыловом районе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более трех тысяч работников "Уралвагонзавода" награждены за своевременное выполнение госконтракта на поставку в войска танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М, сообщили в пресс-службе завода.
"Свыше 3200 работников "Уралвагонзавода" (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию "Ростех") удостоены в 2023 году наград различного уровня за ударный труд и выполнение важнейших государственных задач", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что коллектив предприятия "качественно и своевременно" выполнил масштабные государственные контракты на поставку в войска танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М и в кратчайшие сроки освоил их серийное производство.
Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью РИА Новости заявил, что Т-90М "Прорыв" является лучшим выпускаемым серийно и стоящим на вооружении танком в мире.
Танк Т-90М "Прорыв" - глубокая модернизация Т-90А с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием – пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами.
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