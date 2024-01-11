В Великобритании намекнули на неизбежность удара по хуситам в Йемене
Глава Минобороны Британии Шаппс указал на неизбежность удара по хуситам в Йемене
© AP Photo / Hani MohammedХуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
Хуситы. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс после отражения Британией совместно с США крупнейшей атаки движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море косвенно указал на неизбежность нанесения удара по йеменским хуситам, пишет газета Financial Times.
"Министр обороны Великобритании Грант Шаппс намекнул, что военное возмездие против хуситов может быть неизбежным, и обвинил Иран в помощи йеменской группировке боевиков в нападении на корабли в Красном море", - пишет СМИ со ссылкой на главу ведомства.
По словам министра, он находится в постоянном контакте с Саудовской Аравией и другими региональными партнерами Великобритании, и "все согласны", что атаки хуситов "не могут продолжаться, и мы не позволим этому продолжаться", следует из статьи. "Так что следите за развитием событий", - добавил Шаппс.
Отмечается, что Шаппс не уточнил, какие именно действия будут предприняты, однако указал, что совершенное нападение "изменило ситуацию".
В среду стало известно, что Великобритания и США отразили крупнейшую атаку движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море. Сообщалось, что ВМС США сбили 24 ракеты и беспилотника, запущенных хуситами с территории Йемена в рамках одной из крупнейших предпринятых ими за последние месяцы атак.
Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.