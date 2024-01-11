Рейтинг@Mail.ru
В Великобритании намекнули на неизбежность удара по хуситам в Йемене - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/udar-1920700066.html
В Великобритании намекнули на неизбежность удара по хуситам в Йемене
В Великобритании намекнули на неизбежность удара по хуситам в Йемене - РИА Новости, 11.01.2024
В Великобритании намекнули на неизбежность удара по хуситам в Йемене
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс после отражения Британией совместно с США крупнейшей атаки движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море косвенно... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:23
2024-01-11T12:23
в мире
великобритания
грант шаппс
красное море
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_1a587cd4b82e07b9d774790934cdf434.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс после отражения Британией совместно с США крупнейшей атаки движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море косвенно указал на неизбежность нанесения удара по йеменским хуситам, пишет газета Financial Times. "Министр обороны Великобритании Грант Шаппс намекнул, что военное возмездие против хуситов может быть неизбежным, и обвинил Иран в помощи йеменской группировке боевиков в нападении на корабли в Красном море", - пишет СМИ со ссылкой на главу ведомства. По словам министра, он находится в постоянном контакте с Саудовской Аравией и другими региональными партнерами Великобритании, и "все согласны", что атаки хуситов "не могут продолжаться, и мы не позволим этому продолжаться", следует из статьи. "Так что следите за развитием событий", - добавил Шаппс. Отмечается, что Шаппс не уточнил, какие именно действия будут предприняты, однако указал, что совершенное нападение "изменило ситуацию". В среду стало известно, что Великобритания и США отразили крупнейшую атаку движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море. Сообщалось, что ВМС США сбили 24 ракеты и беспилотника, запущенных хуситами с территории Йемена в рамках одной из крупнейших предпринятых ими за последние месяцы атак. Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html
https://ria.ru/20240101/stolknovenie-1919407501.html
великобритания
красное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_6b294c4f6d232fadf57a2c91471859cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, грант шаппс, красное море, ансар алла
В мире, Великобритания, Грант Шаппс, Красное море, Ансар Алла
В Великобритании намекнули на неизбежность удара по хуситам в Йемене

Глава Минобороны Британии Шаппс указал на неизбежность удара по хуситам в Йемене

© AP Photo / Hani MohammedХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс после отражения Британией совместно с США крупнейшей атаки движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море косвенно указал на неизбежность нанесения удара по йеменским хуситам, пишет газета Financial Times.
"Министр обороны Великобритании Грант Шаппс намекнул, что военное возмездие против хуситов может быть неизбежным, и обвинил Иран в помощи йеменской группировке боевиков в нападении на корабли в Красном море", - пишет СМИ со ссылкой на главу ведомства.
Корабли в морском порту Дудинка на трассе Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Мировая торговля — под ударом: йеменские хуситы мстят Западу за Газу
18 декабря 2023, 08:00
По словам министра, он находится в постоянном контакте с Саудовской Аравией и другими региональными партнерами Великобритании, и "все согласны", что атаки хуситов "не могут продолжаться, и мы не позволим этому продолжаться", следует из статьи. "Так что следите за развитием событий", - добавил Шаппс.
Отмечается, что Шаппс не уточнил, какие именно действия будут предприняты, однако указал, что совершенное нападение "изменило ситуацию".
В среду стало известно, что Великобритания и США отразили крупнейшую атаку движения "Ансар Алла" (хуситы) в Красном море. Сообщалось, что ВМС США сбили 24 ракеты и беспилотника, запущенных хуситами с территории Йемена в рамках одной из крупнейших предпринятых ими за последние месяцы атак.
Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98)
СМИ: в Красном море идут ожесточенные столкновения между США и хуситами
1 января, 23:06
 
В миреВеликобританияГрант ШаппсКрасное мореАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала