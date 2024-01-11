https://ria.ru/20240111/ucheniya-1920688008.html

Власти Ейского района Кубани предупредили об учениях на полигоне

Власти Ейского района Кубани предупредили об учениях на полигоне - РИА Новости, 11.01.2024

Власти Ейского района Кубани предупредили об учениях на полигоне

Администрация Ейского района Краснодарского края предупредила местных жителей о проведении в четверг на полигоне учений с боевой стрельбой и применением... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:37

2024-01-11T11:37

2024-01-11T11:44

ейский район

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Администрация Ейского района Краснодарского края предупредила местных жителей о проведении в четверг на полигоне учений с боевой стрельбой и применением поражения авиации. "Уважаемые жители и гости Ейского района. Сегодня, 11 января 2024 года, в течение дня на полигоне в районе села Воронцовки будут проходить тактические учения с боевой стрельбой и применением поражения авиации. На этот период будет запрещен проход людей на территорию", - сообщается в Telegram-канале районной администрации. Власти просят жителей и гостей Ейского района соблюдать спокойствие.

https://ria.ru/20240102/briks-1919441597.html

ейский район

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ейский район, краснодарский край, общество