https://ria.ru/20240111/ucheniya-1920688008.html
Власти Ейского района Кубани предупредили об учениях на полигоне
Власти Ейского района Кубани предупредили об учениях на полигоне - РИА Новости, 11.01.2024
Власти Ейского района Кубани предупредили об учениях на полигоне
Администрация Ейского района Краснодарского края предупредила местных жителей о проведении в четверг на полигоне учений с боевой стрельбой и применением... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:37
2024-01-11T11:37
2024-01-11T11:44
ейский район
краснодарский край
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/72493/83/724938302_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_5fbf85a6361265d892669f7ceda1b799.jpg
КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Администрация Ейского района Краснодарского края предупредила местных жителей о проведении в четверг на полигоне учений с боевой стрельбой и применением поражения авиации. "Уважаемые жители и гости Ейского района. Сегодня, 11 января 2024 года, в течение дня на полигоне в районе села Воронцовки будут проходить тактические учения с боевой стрельбой и применением поражения авиации. На этот период будет запрещен проход людей на территорию", - сообщается в Telegram-канале районной администрации. Власти просят жителей и гостей Ейского района соблюдать спокойствие.
https://ria.ru/20240102/briks-1919441597.html
ейский район
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/72493/83/724938302_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_f6df61c270de53d95c59a0e9dc3d52b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ейский район, краснодарский край, общество
Ейский район, Краснодарский край, Общество
Власти Ейского района Кубани предупредили об учениях на полигоне
Администрация Ейского района предупредила жителей об учениях с боевой стрельбой