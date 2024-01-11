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Власти Ейского района Кубани предупредили об учениях на полигоне - РИА Новости, 11.01.2024
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11:37 11.01.2024 (обновлено: 11:44 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/ucheniya-1920688008.html
Власти Ейского района Кубани предупредили об учениях на полигоне
Власти Ейского района Кубани предупредили об учениях на полигоне - РИА Новости, 11.01.2024
Власти Ейского района Кубани предупредили об учениях на полигоне
Администрация Ейского района Краснодарского края предупредила местных жителей о проведении в четверг на полигоне учений с боевой стрельбой и применением... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:37
2024-01-11T11:44
ейский район
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Администрация Ейского района Краснодарского края предупредила местных жителей о проведении в четверг на полигоне учений с боевой стрельбой и применением поражения авиации. "Уважаемые жители и гости Ейского района. Сегодня, 11 января 2024 года, в течение дня на полигоне в районе села Воронцовки будут проходить тактические учения с боевой стрельбой и применением поражения авиации. На этот период будет запрещен проход людей на территорию", - сообщается в Telegram-канале районной администрации. Власти просят жителей и гостей Ейского района соблюдать спокойствие.
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ейский район, краснодарский край, общество
Ейский район, Краснодарский край, Общество
Власти Ейского района Кубани предупредили об учениях на полигоне

Администрация Ейского района предупредила жителей об учениях с боевой стрельбой

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкТактические учения войск РФ с боевыми стрельбами
Тактические учения войск РФ с боевыми стрельбами - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Тактические учения войск РФ с боевыми стрельбами. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Администрация Ейского района Краснодарского края предупредила местных жителей о проведении в четверг на полигоне учений с боевой стрельбой и применением поражения авиации.
«
"Уважаемые жители и гости Ейского района. Сегодня, 11 января 2024 года, в течение дня на полигоне в районе села Воронцовки будут проходить тактические учения с боевой стрельбой и применением поражения авиации. На этот период будет запрещен проход людей на территорию", - сообщается в Telegram-канале районной администрации.
Власти просят жителей и гостей Ейского района соблюдать спокойствие.
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Ейский районКраснодарский крайОбщество
 
 
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