https://ria.ru/20240111/turtsiya-1920670636.html

Турецкая лира обновила исторический минимум

Турецкая лира обновила исторический минимум - РИА Новости, 11.01.2024

Турецкая лира обновила исторический минимум

Стоимость турецкой лиры к доллару в четверг обновила исторический минимум и впервые достигла уровня в 30 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:19

2024-01-11T10:19

2024-01-11T10:24

турция

экономика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару в четверг обновила исторический минимум и впервые достигла уровня в 30 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10.19 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,13%, до 29,99 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 29,9519 лиры. Минутами ранее курс превышал уровень в 30 лир.

https://ria.ru/20231026/turtsiya-1905384459.html

турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, экономика