https://ria.ru/20240111/turtsiya-1920670636.html
Турецкая лира обновила исторический минимум
Турецкая лира обновила исторический минимум - РИА Новости, 11.01.2024
Турецкая лира обновила исторический минимум
Стоимость турецкой лиры к доллару в четверг обновила исторический минимум и впервые достигла уровня в 30 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:19
2024-01-11T10:19
2024-01-11T10:24
турция
экономика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару в четверг обновила исторический минимум и впервые достигла уровня в 30 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10.19 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,13%, до 29,99 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 29,9519 лиры. Минутами ранее курс превышал уровень в 30 лир.
https://ria.ru/20231026/turtsiya-1905384459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, экономика
Турецкая лира обновила исторический минимум
Курс доллара впервые в истории достиг 30 турецких лир
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару в четверг обновила исторический минимум и впервые достигла уровня в 30 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.19 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,13%, до 29,99 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 29,9519 лиры. Минутами ранее курс превышал уровень в 30 лир.
Центробанк Турции повысил учетную ставку с 30% до 35%