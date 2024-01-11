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Турецкая лира обновила исторический минимум - РИА Новости, 11.01.2024
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10:19 11.01.2024 (обновлено: 10:24 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/turtsiya-1920670636.html
Турецкая лира обновила исторический минимум
Турецкая лира обновила исторический минимум - РИА Новости, 11.01.2024
Турецкая лира обновила исторический минимум
Стоимость турецкой лиры к доллару в четверг обновила исторический минимум и впервые достигла уровня в 30 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:19
2024-01-11T10:24
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару в четверг обновила исторический минимум и впервые достигла уровня в 30 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10.19 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,13%, до 29,99 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 29,9519 лиры. Минутами ранее курс превышал уровень в 30 лир.
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турция, экономика
Турция, Экономика
Турецкая лира обновила исторический минимум

Курс доллара впервые в истории достиг 30 турецких лир

© iStock.com / FotolgartТурецкая лира
Турецкая лира - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© iStock.com / Fotolgart
Турецкая лира. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару в четверг обновила исторический минимум и впервые достигла уровня в 30 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.19 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,13%, до 29,99 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 29,9519 лиры. Минутами ранее курс превышал уровень в 30 лир.
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