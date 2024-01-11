https://ria.ru/20240111/trevoga-1920732961.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.01.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:35
2024-01-11T14:35
2024-01-11T14:40
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В 14.30 мск сигнал тревоги прозвучал в Киеве. Через две минуты он охватил всю территорию Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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украина, вооруженные силы украины
Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу на всей территории Украины