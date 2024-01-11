https://ria.ru/20240111/sudno-1920726226.html
Судно, на которое у берегов Омана проникли неизвестные, изменило курс
Судно, на которое у берегов Омана проникли неизвестные, изменило курс - РИА Новости, 11.01.2024
Судно, на которое у берегов Омана проникли неизвестные, изменило курс
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило в четверг, что судно, на борт которого у берегов... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:10
2024-01-11T14:10
2024-01-11T14:10
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило в четверг, что судно, на борт которого у берегов Омана проникли посторонние лица, сменило курс и движется в сторону территориальных вод Ирана. "Офицер по вопросам безопасности (company security officer, CSO - ред.) сообщает, что судно сменило курс (и движется - ред.) в сторону иранских территориальных вод, связь с судном была потеряна", - говорится в сообщении. Ранее в четверг UKMTO заявило, что получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к востоку от оманского порта Сохар. Позднее в UKMTO добавили, что четыре-пять вооруженных людей в военной форме совершили несанкционированное проникновение на судно.
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в мире, оман, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Оман, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Судно, на которое у берегов Омана проникли неизвестные, изменило курс
ВМС Британии: судно, на которое проникли неизвестные, взяло курс на Иран