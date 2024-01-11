https://ria.ru/20240111/sudno-1920726226.html

Судно, на которое у берегов Омана проникли неизвестные, изменило курс

Судно, на которое у берегов Омана проникли неизвестные, изменило курс - РИА Новости, 11.01.2024

Судно, на которое у берегов Омана проникли неизвестные, изменило курс

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило в четверг, что судно, на борт которого у берегов... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:10

2024-01-11T14:10

2024-01-11T14:10

в мире

оман

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило в четверг, что судно, на борт которого у берегов Омана проникли посторонние лица, сменило курс и движется в сторону территориальных вод Ирана. "Офицер по вопросам безопасности (company security officer, CSO - ред.) сообщает, что судно сменило курс (и движется - ред.) в сторону иранских территориальных вод, связь с судном была потеряна", - говорится в сообщении. Ранее в четверг UKMTO заявило, что получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к востоку от оманского порта Сохар. Позднее в UKMTO добавили, что четыре-пять вооруженных людей в военной форме совершили несанкционированное проникновение на судно.

https://ria.ru/20240101/stolknovenie-1919407501.html

оман

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оман, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году