Рейтинг@Mail.ru
Судно, на которое у берегов Омана проникли неизвестные, изменило курс - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/sudno-1920726226.html
Судно, на которое у берегов Омана проникли неизвестные, изменило курс
Судно, на которое у берегов Омана проникли неизвестные, изменило курс - РИА Новости, 11.01.2024
Судно, на которое у берегов Омана проникли неизвестные, изменило курс
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило в четверг, что судно, на борт которого у берегов... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:10
2024-01-11T14:10
в мире
оман
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588065422_0:373:2730:1909_1920x0_80_0_0_835e415b49d57a4fa11b4101a8403731.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило в четверг, что судно, на борт которого у берегов Омана проникли посторонние лица, сменило курс и движется в сторону территориальных вод Ирана. "Офицер по вопросам безопасности (company security officer, CSO - ред.) сообщает, что судно сменило курс (и движется - ред.) в сторону иранских территориальных вод, связь с судном была потеряна", - говорится в сообщении. Ранее в четверг UKMTO заявило, что получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к востоку от оманского порта Сохар. Позднее в UKMTO добавили, что четыре-пять вооруженных людей в военной форме совершили несанкционированное проникновение на судно.
https://ria.ru/20240101/stolknovenie-1919407501.html
оман
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588065422_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_22541fba9c321851cce50cc260eb9b57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оман, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Оман, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Судно, на которое у берегов Омана проникли неизвестные, изменило курс

ВМС Британии: судно, на которое проникли неизвестные, взяло курс на Иран

© Pixabay / falcoМаяк в Омане
Маяк в Омане - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Pixabay / falco
Маяк в Омане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило в четверг, что судно, на борт которого у берегов Омана проникли посторонние лица, сменило курс и движется в сторону территориальных вод Ирана.
«
"Офицер по вопросам безопасности (company security officer, CSO - ред.) сообщает, что судно сменило курс (и движется - ред.) в сторону иранских территориальных вод, связь с судном была потеряна", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг UKMTO заявило, что получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к востоку от оманского порта Сохар. Позднее в UKMTO добавили, что четыре-пять вооруженных людей в военной форме совершили несанкционированное проникновение на судно.
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98)
СМИ: в Красном море идут ожесточенные столкновения между США и хуситами
1 января, 23:06
 
В миреОманИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала