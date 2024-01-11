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Спецслужбы США заявили об угрозе атак "Хезболлы" внутри страны, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2024
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12:04 11.01.2024 (обновлено: 12:07 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/ssha-1920695161.html
Спецслужбы США заявили об угрозе атак "Хезболлы" внутри страны, пишут СМИ
Спецслужбы США заявили об угрозе атак "Хезболлы" внутри страны, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2024
Спецслужбы США заявили об угрозе атак "Хезболлы" внутри страны, пишут СМИ
Американские спецслужбы заявляют о растущем риске атак со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах" на американских военных и дипломатов на Ближнем... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:04
2024-01-11T12:07
в мире
сша
ближний восток
ирак
джо байден
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Американские спецслужбы заявляют о растущем риске атак со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах" на американских военных и дипломатов на Ближнем Востоке, также, по их мнению, существует угроза нападений внутри США, пишет газета Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с данными разведки. "Согласно оценке чиновников США, существует растущий риск того, что бойцы "Хезболлах" ударят по американцам на Ближнем Востоке и даже потенциально нанесут удары внутри США", - пишет издание со ссылкой на данные источников. По мнению чиновников, первоочередной целью ливанского движения, вероятно, могут стать американские служащие на Ближнем Востоке, включая военных и дипломатов. "Американские спецслужбы собирают данные о "Хезболлах", которые позволяют предположить, что движение может рассматривать возможность атаки как на американских военных, так и на дипломатический персонал за рубежом... По мере эскалации в регионе вероятность нападения на территории США также возрастает", - приводит издание слова чиновников. Чиновники при этом не стали вдаваться в подробности по поводу того, какие конкретные атаки может предпринять "Хезболлах", однако отметили, что ливанская движение обладает такими возможностями, которых нет ни у одной из действующих в регионе группировок. По словам одного из чиновников, госдеп США в последние недели усилил меры безопасности в посольстве, чтобы предотвратить любые нападения на дипломатов, находящихся в Ливане. Как утверждает издание, "Хезболлах" имеет обширную международную сеть, которая может позволить движению использовать своих бойцов для совершения атак в США. По данным Politico, любой сценарий, будь то нападение внутри США или на военных или дипломатов за границей, нанесет удар по администрации президента США Джо Байдена, которая старалась не допустить перерастания противостояния между Израилем и палестинским движением ХАМАС в более широкой региональный конфликт и не допустить участия американских войск в схватке. Совет национальной безопасности США, ФБР и Национальный контртеррористический центр отказались дать комментарии изданию по поводу этой информации. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
https://ria.ru/20240107/oshibki-1919973364.html
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ближний восток
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в мире, сша, ближний восток, ирак, джо байден, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Ближний Восток, Ирак, Джо Байден, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Спецслужбы США заявили об угрозе атак "Хезболлы" внутри страны, пишут СМИ

Politico: американские спецслужбы заявили о растущем риске атак "Хезболлы" в США

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Американские спецслужбы заявляют о растущем риске атак со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах" на американских военных и дипломатов на Ближнем Востоке, также, по их мнению, существует угроза нападений внутри США, пишет газета Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с данными разведки.
«
"Согласно оценке чиновников США, существует растущий риск того, что бойцы "Хезболлах" ударят по американцам на Ближнем Востоке и даже потенциально нанесут удары внутри США", - пишет издание со ссылкой на данные источников.
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По мнению чиновников, первоочередной целью ливанского движения, вероятно, могут стать американские служащие на Ближнем Востоке, включая военных и дипломатов.
"Американские спецслужбы собирают данные о "Хезболлах", которые позволяют предположить, что движение может рассматривать возможность атаки как на американских военных, так и на дипломатический персонал за рубежом... По мере эскалации в регионе вероятность нападения на территории США также возрастает", - приводит издание слова чиновников.
Чиновники при этом не стали вдаваться в подробности по поводу того, какие конкретные атаки может предпринять "Хезболлах", однако отметили, что ливанская движение обладает такими возможностями, которых нет ни у одной из действующих в регионе группировок.
По словам одного из чиновников, госдеп США в последние недели усилил меры безопасности в посольстве, чтобы предотвратить любые нападения на дипломатов, находящихся в Ливане.
Как утверждает издание, "Хезболлах" имеет обширную международную сеть, которая может позволить движению использовать своих бойцов для совершения атак в США.
По данным Politico, любой сценарий, будь то нападение внутри США или на военных или дипломатов за границей, нанесет удар по администрации президента США Джо Байдена, которая старалась не допустить перерастания противостояния между Израилем и палестинским движением ХАМАС в более широкой региональный конфликт и не допустить участия американских войск в схватке.
Совет национальной безопасности США, ФБР и Национальный контртеррористический центр отказались дать комментарии изданию по поводу этой информации.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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