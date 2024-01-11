https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920791968.html

Спецоперация, 11 января: Зеленский выступил против прекращения огня

Спецоперация, 11 января: Зеленский выступил против прекращения огня - РИА Новости, 11.01.2024

Спецоперация, 11 января: Зеленский выступил против прекращения огня

О резонансном заявлении Зеленского, ходе спецоперации и судьбе скандального законопроекта о мобилизации на Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:32

2024-01-11T18:32

2024-01-11T18:49

специальная военная операция на украине

украина

россия

калужская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

магатэ

верховная рада украины

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. О резонансном заявлении Зеленского, ходе спецоперации и судьбе скандального законопроекта о мобилизации на Украине — в материале РИА Новости.Ход СВОПо данным Минобороны, потери ВСУ за сутки составили до 710 военнослужащих и один танк на разных направлениях.Российские средства ПВО сбили 29 украинских беспилотников. Ракетные войска и артиллерия поразили два склада боеприпасов противника.Атаки украинских дроновРоссийская ПВО перехватила украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями, заявило военное ведомство. Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что ночью дрон ВСУ пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов региона, никто не пострадал. Зеленский против прекращения огняПрезидент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев выступает против переговоров с Москвой о прекращении огня."Пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны, и это не ведет к политическому диалогу с Россией. Эта пауза будет помогать Российской Федерации", — сказал он на пресс-конференции в Таллине с президентом Эстонии Аларом Карисом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные слова подтверждают позицию украинской стороны о нежелании вести переговоры.Законопроект о мобилизации на Украине доработаютЗаконопроект о мобилизации отозвали с рассмотрения Верховной радой и вернули на доработку, заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия."Законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", — отметил он.В конце декабря Зеленский заявил, что к нему обратились из Генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. Соответствующий законопроект оперативно внесли в Верховную раду. В нем предусматривается отмена срочной службы, отсрочки для инвалидов III группы. Военнообязанных предполагается обязать в течение 60 суток со дня объявления мобилизации прибыть в военкомат независимо от получения повестки, а нижнюю планку возраста для мобилизации собираются снизить с 27 до 25 лет.ВС России помогли МАГАТЭ на ЗАЭСРоссийские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны. Для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей — разрушенного моста у населенного пункта Каменское — с 6:00 до 18:00 объявили режим прекращения огня. При проведении осмотра дороги в районах перехода бойцы нашли неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся в результате новых обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС.

https://ria.ru/20240111/rakety-1920576961.html

https://ria.ru/20240111/bespilotnik-1920778642.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920616721.html

https://ria.ru/20231214/drony-1915676583.html

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