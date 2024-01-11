https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920791968.html
Спецоперация, 11 января: Зеленский выступил против прекращения огня
Спецоперация, 11 января: Зеленский выступил против прекращения огня - РИА Новости, 11.01.2024
Спецоперация, 11 января: Зеленский выступил против прекращения огня
О резонансном заявлении Зеленского, ходе спецоперации и судьбе скандального законопроекта о мобилизации на Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:32
2024-01-11T18:32
2024-01-11T18:49
специальная военная операция на украине
украина
россия
калужская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
магатэ
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. О резонансном заявлении Зеленского, ходе спецоперации и судьбе скандального законопроекта о мобилизации на Украине — в материале РИА Новости.Ход СВОПо данным Минобороны, потери ВСУ за сутки составили до 710 военнослужащих и один танк на разных направлениях.Российские средства ПВО сбили 29 украинских беспилотников. Ракетные войска и артиллерия поразили два склада боеприпасов противника.Атаки украинских дроновРоссийская ПВО перехватила украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями, заявило военное ведомство. Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что ночью дрон ВСУ пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов региона, никто не пострадал. Зеленский против прекращения огняПрезидент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев выступает против переговоров с Москвой о прекращении огня."Пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны, и это не ведет к политическому диалогу с Россией. Эта пауза будет помогать Российской Федерации", — сказал он на пресс-конференции в Таллине с президентом Эстонии Аларом Карисом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные слова подтверждают позицию украинской стороны о нежелании вести переговоры.Законопроект о мобилизации на Украине доработаютЗаконопроект о мобилизации отозвали с рассмотрения Верховной радой и вернули на доработку, заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия."Законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", — отметил он.В конце декабря Зеленский заявил, что к нему обратились из Генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. Соответствующий законопроект оперативно внесли в Верховную раду. В нем предусматривается отмена срочной службы, отсрочки для инвалидов III группы. Военнообязанных предполагается обязать в течение 60 суток со дня объявления мобилизации прибыть в военкомат независимо от получения повестки, а нижнюю планку возраста для мобилизации собираются снизить с 27 до 25 лет.ВС России помогли МАГАТЭ на ЗАЭСРоссийские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны. Для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей — разрушенного моста у населенного пункта Каменское — с 6:00 до 18:00 объявили режим прекращения огня. При проведении осмотра дороги в районах перехода бойцы нашли неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся в результате новых обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС.
https://ria.ru/20240111/rakety-1920576961.html
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украина, россия, калужская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, магатэ, верховная рада украины, в мире, вооруженные силы рф, александр гусев (губернатор), алар карис
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Калужская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Верховная Рада Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Александр Гусев (губернатор), Алар Карис
Спецоперация, 11 января: Зеленский выступил против прекращения огня
Зеленский заявил, что Украина против переговоров с РФ о прекращении огня
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. О резонансном заявлении Зеленского, ходе спецоперации и судьбе скандального законопроекта о мобилизации на Украине — в материале РИА Новости.
По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки составили до 710 военнослужащих и один танк на разных направлениях.
Российские средства ПВО сбили 29 украинских беспилотников. Ракетные войска и артиллерия поразили два склада боеприпасов противника.
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Российская ПВО перехватила украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями, заявило военное ведомство.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев
рассказал, что ночью дрон ВСУ пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов региона, никто не пострадал.
Под Калугой рядом с трассой М-3 упал беспилотник
Зеленский против прекращения огня
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев выступает против переговоров с Москвой о прекращении огня.
«
"Пауза на поле боя на территории Украины — это не пауза в войне. Это не говорит о том, что это прекращение войны, и это не ведет к политическому диалогу с Россией. Эта пауза будет помогать Российской Федерации", — сказал он на пресс-конференции в Таллине с президентом Эстонии Аларом Карисом.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
заявил РИА Новости, что подобные слова подтверждают позицию украинской стороны о нежелании вести переговоры.
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Законопроект о мобилизации на Украине доработают
Законопроект о мобилизации отозвали с рассмотрения Верховной радой и вернули на доработку, заявил глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия
.
«
"Законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", — отметил он.
В конце декабря Зеленский заявил, что к нему обратились из Генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. Соответствующий законопроект оперативно внесли в Верховную раду. В нем предусматривается отмена срочной службы, отсрочки для инвалидов III группы. Военнообязанных предполагается обязать в течение 60 суток со дня объявления мобилизации прибыть в военкомат независимо от получения повестки, а нижнюю планку возраста для мобилизации собираются снизить с 27 до 25 лет.
Новая версия законопроекта о мобилизации хуже предыдущей, заявили в Раде
ВС России помогли МАГАТЭ на ЗАЭС
Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
, сообщили в Минобороны. Для этого на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей — разрушенного моста у населенного пункта Каменское — с 6:00 до 18:00 объявили режим прекращения огня.
При проведении осмотра дороги в районах перехода бойцы нашли неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся в результате новых обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости от ЗАЭС.
Защищающие ЗАЭС бойцы рассказали о борьбе с украинскими дронами