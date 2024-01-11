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ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 30 военных
ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 30 военных - РИА Новости, 11.01.2024
ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 30 военных
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад на Запорожском направлении, потери противника составили до 30 солдат,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:13
2024-01-11T14:13
2024-01-11T15:56
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад на Запорожском направлении, потери противника составили до 30 солдат, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 30 военных
МО РФ: Киев потерял на Запорожском направлении до 30 военных и три автомобиля