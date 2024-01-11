https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920727651.html

ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 30 военных

ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 30 военных - РИА Новости, 11.01.2024

ВСУ на Запорожском направлении потеряли до 30 военных

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад на Запорожском направлении, потери противника составили до 30 солдат,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:13

2024-01-11T14:13

2024-01-11T15:56

специальная военная операция на украине

безопасность

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запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад на Запорожском направлении, потери противника составили до 30 солдат, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск, используя удары авиации и огонь артиллерии, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - добавили в МО РФ.

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)