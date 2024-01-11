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Киев потерял более 145 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 11.01.2024 (обновлено: 14:22 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920727048.html
Киев потерял более 145 военных на Южнодонецком направлении
Киев потерял более 145 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.01.2024
Киев потерял более 145 военных на Южнодонецком направлении
Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили более 145 украинских военнослужащих, две бронемашины и две самоходки "Акация", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:11
2024-01-11T14:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
в мире
киев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили более 145 украинских военнослужащих, две бронемашины и две самоходки "Акация", сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, на южнодонецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение опорным пунктам 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой народной республики."ВСУ потеряли более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, В мире, Киев
Киев потерял более 145 военных на Южнодонецком направлении

МО РФ: ВСУ потеряли более 145 военных на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУничтоженный украинский танк
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный украинский танк. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили более 145 украинских военнослужащих, две бронемашины и две самоходки "Акация", сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение опорным пунктам 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой народной республики.
"ВСУ потеряли более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация", - говорится в сводке министерства.
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