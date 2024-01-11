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Киев потерял более 145 военных на Южнодонецком направлении

Киев потерял более 145 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.01.2024

Киев потерял более 145 военных на Южнодонецком направлении

Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили более 145 украинских военнослужащих, две бронемашины и две самоходки "Акация", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:11

2024-01-11T14:11

2024-01-11T14:22

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили более 145 украинских военнослужащих, две бронемашины и две самоходки "Акация", сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, на южнодонецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение опорным пунктам 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой народной республики."ВСУ потеряли более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация", - говорится в сводке министерства.

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, в мире, киев