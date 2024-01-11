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Марочко рассказал о неудачных контратаках ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:32 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920651505.html
Марочко рассказал о неудачных контратаках ВСУ на Купянском участке
Марочко рассказал о неудачных контратаках ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 11.01.2024
Марочко рассказал о неудачных контратаках ВСУ на Купянском участке
Армия Киева несет потери в неудачных контратаках в районе населенного пункта Синьковка на Купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T07:32
2024-01-11T07:32
специальная военная операция на украине
киев
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Армия Киева несет потери в неудачных контратаках в районе населенного пункта Синьковка на Купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В районе населенного пункта Синьковка украинское командование на регулярной основе пытается проводить действия наступательного характера для замедления продвижения наших войск. Контратакующие действия вооруженных формирований Украины зачастую идут на открытых и хорошо простреливаемых участках, что ведет к необоснованным потерям", - сообщил Марочко. В среду, 10 января, в Минобороны РФ сообщили о том, что на Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Синьковка Харьковской области. В ведомстве уточнили, что противник потерял до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы: Д-20 и Д-30.
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920649481.html
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киев, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Марочко рассказал о неудачных контратаках ВСУ на Купянском участке

Марочко: ВСУ несут потери в неудачных контратаках на Купянском участке

© AP Photo / Hanna ArhirovaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Армия Киева несет потери в неудачных контратаках в районе населенного пункта Синьковка на Купянском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«
"В районе населенного пункта Синьковка украинское командование на регулярной основе пытается проводить действия наступательного характера для замедления продвижения наших войск. Контратакующие действия вооруженных формирований Украины зачастую идут на открытых и хорошо простреливаемых участках, что ведет к необоснованным потерям", - сообщил Марочко.
В среду, 10 января, в Минобороны РФ сообщили о том, что на Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Синьковка Харьковской области.
В ведомстве уточнили, что противник потерял до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы: Д-20 и Д-30.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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