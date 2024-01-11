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Танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке
Танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке - РИА Новости, 11.01.2024
Танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке
Танкисты общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ при попытке ротации личного состава армии Киева на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T06:06
2024-01-11T06:06
2024-01-11T06:06
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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Танкисты общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ при попытке ротации личного состава армии Киева на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Оператором БПЛА, оборудованным прибором ночного видения, была зафиксирована активность на позициях ВСУ. Часть личного состава противника ночью оставила позиции и скрытно выдвинулась на точку эвакуации", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что координаты двигающейся пехоты были переданы танкистам общевойсковой армии группировки войск "Запад". "Экипаж танка Т-72Б3 выдвинулся на огневую позицию для нанесения удара с закрытой огневой позиции. Точными выстрелами из 125-мм пушки осколочно-фугасными боеприпасами пехота противника была уничтожена", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке
МО: танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке