https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920647038.html

Танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке

Танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке - РИА Новости, 11.01.2024

Танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке

Танкисты общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ при попытке ротации личного состава армии Киева на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T06:06

2024-01-11T06:06

2024-01-11T06:06

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вооруженные силы украины

т-72б3

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Танкисты общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пехоту ВСУ при попытке ротации личного состава армии Киева на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Оператором БПЛА, оборудованным прибором ночного видения, была зафиксирована активность на позициях ВСУ. Часть личного состава противника ночью оставила позиции и скрытно выдвинулась на точку эвакуации", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что координаты двигающейся пехоты были переданы танкистам общевойсковой армии группировки войск "Запад". "Экипаж танка Т-72Б3 выдвинулся на огневую позицию для нанесения удара с закрытой огневой позиции. Точными выстрелами из 125-мм пушки осколочно-фугасными боеприпасами пехота противника была уничтожена", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920645266.html

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киев, россия, вооруженные силы украины, т-72б3, вооруженные силы рф, безопасность