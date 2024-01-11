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Танкисты уничтожили два наблюдательных пункта ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:02 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920646522.html
Танкисты уничтожили два наблюдательных пункта ВСУ на правом берегу Днепра
Танкисты уничтожили два наблюдательных пункта ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 11.01.2024
Танкисты уничтожили два наблюдательных пункта ВСУ на правом берегу Днепра
Танкисты Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж с личным составом и два наблюдательных поста ВСУ на правом берегу... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T06:02
2024-01-11T06:02
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
т-72б3м
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 11 янв – РИА Новости. Танкисты Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж с личным составом и два наблюдательных поста ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правобережье Днепра были обнаружены блиндаж с личным составом и два наблюдательных поста ВСУ", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что для уничтожения выявленных целей было принято решение задействовать танковое подразделение из состава гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр". "С наступлением сумерек танковый экипаж Т-72Б3М оперативно выдвинулся в указанный район. Экипаж танка запросил координаты позиций украинских военных и точным огнем из 125-миллиметровой пушки с закрытой огневой позиции и расстояния около 8 километров уничтожил все заданные цели", - добавили в оборонном ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, т-72б3м, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Т-72Б3М, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Танкисты уничтожили два наблюдательных пункта ВСУ на правом берегу Днепра

Танкисты ВДВ уничтожили два наблюдательных пункта ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие танка Т-72 Вооруженных сил России
Военнослужащие танка Т-72 Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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ЛУГАНСК, 11 янв – РИА Новости. Танкисты Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж с личным составом и два наблюдательных поста ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правобережье Днепра были обнаружены блиндаж с личным составом и два наблюдательных поста ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Уточняется, что для уничтожения выявленных целей было принято решение задействовать танковое подразделение из состава гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр".
"С наступлением сумерек танковый экипаж Т-72Б3М оперативно выдвинулся в указанный район. Экипаж танка запросил координаты позиций украинских военных и точным огнем из 125-миллиметровой пушки с закрытой огневой позиции и расстояния около 8 километров уничтожил все заданные цели", - добавили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииТ-72Б3МВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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