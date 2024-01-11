https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920646522.html

Танкисты уничтожили два наблюдательных пункта ВСУ на правом берегу Днепра

Танкисты уничтожили два наблюдательных пункта ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 11.01.2024

Танкисты уничтожили два наблюдательных пункта ВСУ на правом берегу Днепра

Танкисты Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж с личным составом и два наблюдательных поста ВСУ на правом берегу... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T06:02

2024-01-11T06:02

2024-01-11T06:02

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россия

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вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 11 янв – РИА Новости. Танкисты Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж с личным составом и два наблюдательных поста ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правобережье Днепра были обнаружены блиндаж с личным составом и два наблюдательных поста ВСУ", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что для уничтожения выявленных целей было принято решение задействовать танковое подразделение из состава гвардейского соединения ВДВ группировки войск "Днепр". "С наступлением сумерек танковый экипаж Т-72Б3М оперативно выдвинулся в указанный район. Экипаж танка запросил координаты позиций украинских военных и точным огнем из 125-миллиметровой пушки с закрытой огневой позиции и расстояния около 8 километров уничтожил все заданные цели", - добавили в оборонном ведомстве.

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, т-72б3м, вооруженные силы рф, безопасность