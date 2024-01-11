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Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.01.2024
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05:16 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920645266.html
Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.01.2024
Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты российских тяжелых огнеметных систем поразили командный пункт ВСУ в районе населенного пункта Колодези на Краснолиманском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T05:16
2024-01-11T05:16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Расчеты российских тяжелых огнеметных систем поразили командный пункт ВСУ в районе населенного пункта Колодези на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "Расчетами тяжелых огнеметных систем группировки поражен командный пункт 211-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Колодезей", - сказал он. По его словам, подразделения группировки российских войск "Запад" также улучшили свое положение по переднему краю на Купянском направлении.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Расчеты российских тяжелых огнеметных систем поразили командный пункт ВСУ в районе населенного пункта Колодези на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"Расчетами тяжелых огнеметных систем группировки поражен командный пункт 211-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Колодезей", - сказал он.
По его словам, подразделения группировки российских войск "Запад" также улучшили свое положение по переднему краю на Купянском направлении.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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