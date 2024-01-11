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Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.01.2024
Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты российских тяжелых огнеметных систем поразили командный пункт ВСУ в районе населенного пункта Колодези на Краснолиманском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T05:16
2024-01-11T05:16
2024-01-11T05:16
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Расчеты российских тяжелых огнеметных систем поразили командный пункт ВСУ в районе населенного пункта Колодези на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "Расчетами тяжелых огнеметных систем группировки поражен командный пункт 211-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Колодезей", - сказал он. По его словам, подразделения группировки российских войск "Запад" также улучшили свое положение по переднему краю на Купянском направлении.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Расчеты российских тяжелых огнеметных систем поразили командный пункт ВСУ в районе населенного пункта Колодези на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"Расчетами тяжелых огнеметных систем группировки поражен командный пункт 211-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Колодезей", - сказал он.
По его словам, подразделения группировки российских войск "Запад" также улучшили свое положение по переднему краю на Купянском направлении.