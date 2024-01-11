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Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.01.2024

Российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчеты российских тяжелых огнеметных систем поразили командный пункт ВСУ в районе населенного пункта Колодези на Краснолиманском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T05:16

2024-01-11T05:16

2024-01-11T05:16

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Расчеты российских тяжелых огнеметных систем поразили командный пункт ВСУ в районе населенного пункта Колодези на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "Расчетами тяжелых огнеметных систем группировки поражен командный пункт 211-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Колодезей", - сказал он. По его словам, подразделения группировки российских войск "Запад" также улучшили свое положение по переднему краю на Купянском направлении.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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