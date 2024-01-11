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Артиллеристы ЗВО уничтожили укрепрайоны с пехотой ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 11.01.2024
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05:07 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920644500.html
Артиллеристы ЗВО уничтожили укрепрайоны с пехотой ВСУ на Купянском участке
Артиллеристы ЗВО уничтожили укрепрайоны с пехотой ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 11.01.2024
Артиллеристы ЗВО уничтожили укрепрайоны с пехотой ВСУ на Купянском участке
Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили несколько замаскированных укрепрайонов с пехотой ВСУ на купянском... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T05:07
2024-01-11T05:07
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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили несколько замаскированных укрепрайонов с пехотой ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "При проведении разведывательных мероприятий на одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили замаскированные укрепрайоны и военнослужащих ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что координаты противника, обнаруженного на купянском участке фронта, были переданы расчёту Д-30 группировки "Запад". "С корректировкой огня с помощью беспилотников укрепрайоны и находившиеся в них боевики ВСУ точными попаданиями были уничтожены", - рассказали в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы ЗВО уничтожили укрепрайоны с пехотой ВСУ на Купянском участке

МО: артиллеристы ЗВО уничтожили укрепрайоны с пехотой ВСУ на Купянском участке

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили несколько замаскированных укрепрайонов с пехотой ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"При проведении разведывательных мероприятий на одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили замаскированные укрепрайоны и военнослужащих ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что координаты противника, обнаруженного на купянском участке фронта, были переданы расчёту Д-30 группировки "Запад".
"С корректировкой огня с помощью беспилотников укрепрайоны и находившиеся в них боевики ВСУ точными попаданиями были уничтожены", - рассказали в оборонном ведомстве.
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