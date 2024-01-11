https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920644500.html

Артиллеристы ЗВО уничтожили укрепрайоны с пехотой ВСУ на Купянском участке

Артиллеристы ЗВО уничтожили укрепрайоны с пехотой ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 11.01.2024

Артиллеристы ЗВО уничтожили укрепрайоны с пехотой ВСУ на Купянском участке

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили несколько замаскированных укрепрайонов с пехотой ВСУ на купянском... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T05:07

2024-01-11T05:07

2024-01-11T05:07

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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" уничтожили несколько замаскированных укрепрайонов с пехотой ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "При проведении разведывательных мероприятий на одном из участков военнослужащие разведывательного подразделения обнаружили замаскированные укрепрайоны и военнослужащих ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что координаты противника, обнаруженного на купянском участке фронта, были переданы расчёту Д-30 группировки "Запад". "С корректировкой огня с помощью беспилотников укрепрайоны и находившиеся в них боевики ВСУ точными попаданиями были уничтожены", - рассказали в оборонном ведомстве.

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность