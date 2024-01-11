https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920643997.html

Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового

Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового - РИА Новости, 11.01.2024

Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового

Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового на Запорожском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T05:03

2024-01-11T05:03

2024-01-11T05:07

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

бмд-4м

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586262514_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_920f0dc38667108550003c5f5d2cb87a.jpg

ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового на Запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России."В рамках ведения активных боевых действий у населенного пункта Вербовое на ореховском участке Запорожского направления штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка новороссийских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю", — рассказали в министерстве.По данным ведомства, при воздушной разведке позиций ВСУ десантники обнаружили огневые средства и пункты управления противника, а затем подавили их ударами авиации и огнем артиллерии."Проявляя мужество и отвагу, воины-десантники штурмовых подразделений на боевых машинах десанта БМД-4М под шквальным огнем противника сблизились с позициями ВСУ и приступили к выполнению боевой задачи", — уточнили в министерстве.Сообщается, что в лесопосадку, где оборонялись подразделения ВСУ, на БМД-4М зашли штурмовые подразделения "крылатой пехоты" под прикрытием огня бронегруппы."Зайдя во вражеские опорные пункты десантники плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника, уничтожив противостоящие им подразделения ВСУ. В дальнейшем, после выполнения боевой задачи, занятые позиции были переданы нашим подразделениям закрепления", — пояснили в Минобороны.По данным ведомства от 10 января, за сутки на Запорожском направлении украинские войска потеряли около 40 человек.

https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920642499.html

https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920642156.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмд-4м, вооруженные силы рф, безопасность