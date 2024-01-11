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Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового - РИА Новости, 11.01.2024
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05:03 11.01.2024 (обновлено: 05:07 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920643997.html
Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового
Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового - РИА Новости, 11.01.2024
Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового
Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового на Запорожском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T05:03
2024-01-11T05:07
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ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового на Запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России."В рамках ведения активных боевых действий у населенного пункта Вербовое на ореховском участке Запорожского направления штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка новороссийских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю", — рассказали в министерстве.По данным ведомства, при воздушной разведке позиций ВСУ десантники обнаружили огневые средства и пункты управления противника, а затем подавили их ударами авиации и огнем артиллерии."Проявляя мужество и отвагу, воины-десантники штурмовых подразделений на боевых машинах десанта БМД-4М под шквальным огнем противника сблизились с позициями ВСУ и приступили к выполнению боевой задачи", — уточнили в министерстве.Сообщается, что в лесопосадку, где оборонялись подразделения ВСУ, на БМД-4М зашли штурмовые подразделения "крылатой пехоты" под прикрытием огня бронегруппы."Зайдя во вражеские опорные пункты десантники плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника, уничтожив противостоящие им подразделения ВСУ. В дальнейшем, после выполнения боевой задачи, занятые позиции были переданы нашим подразделениям закрепления", — пояснили в Минобороны.По данным ведомства от 10 января, за сутки на Запорожском направлении украинские войска потеряли около 40 человек.
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920642499.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмд-4м, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, БМД-4М, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового

МО: новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового

© РИА Новости / Виталий ТимкивВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Военнослужащий РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового на Запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В рамках ведения активных боевых действий у населенного пункта Вербовое на ореховском участке Запорожского направления штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка новороссийских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю", — рассказали в министерстве.
По данным ведомства, при воздушной разведке позиций ВСУ десантники обнаружили огневые средства и пункты управления противника, а затем подавили их ударами авиации и огнем артиллерии.
"Проявляя мужество и отвагу, воины-десантники штурмовых подразделений на боевых машинах десанта БМД-4М под шквальным огнем противника сблизились с позициями ВСУ и приступили к выполнению боевой задачи", — уточнили в министерстве.
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Сообщается, что в лесопосадку, где оборонялись подразделения ВСУ, на БМД-4М зашли штурмовые подразделения "крылатой пехоты" под прикрытием огня бронегруппы.
"Зайдя во вражеские опорные пункты десантники плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами подавили сопротивление противника, уничтожив противостоящие им подразделения ВСУ. В дальнейшем, после выполнения боевой задачи, занятые позиции были переданы нашим подразделениям закрепления", — пояснили в Минобороны.
По данным ведомства от 10 января, за сутки на Запорожском направлении украинские войска потеряли около 40 человек.
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