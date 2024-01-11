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Бойцы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском - РИА Новости, 11.01.2024
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04:04 11.01.2024 (обновлено: 04:07 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920642499.html
Бойцы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
Бойцы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском - РИА Новости, 11.01.2024
Бойцы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
Расчеты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожили скрытый опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T04:04
2024-01-11T04:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожили скрытый опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. &quot;На Купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки войск &quot;Запад&quot; уничтожили обнаруженный замаскированный опорный пункт ВСУ&quot;, — рассказали в Минобороны.По данным ведомства, этот расчет ежедневно поражает от одной до пяти различных целей, включая скопления пехоты противника. "Ежедневно выполняем задачи по разведке линии обороны. Чаще всего обнаруживаем опорные пункты, живую силу в них, иногда замечаем бронетехнику, для нас это цель номер один", — поделился оператор расчета БПЛА с позывным "Шустрила".FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение, как с пилотируемого летательного аппарата.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском

МО: бойцы группировки "Запад" дронами уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления дронами
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления дронами - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления дронами. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожили скрытый опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"На Купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили обнаруженный замаскированный опорный пункт ВСУ", — рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, этот расчет ежедневно поражает от одной до пяти различных целей, включая скопления пехоты противника.
"Ежедневно выполняем задачи по разведке линии обороны. Чаще всего обнаруживаем опорные пункты, живую силу в них, иногда замечаем бронетехнику, для нас это цель номер один", — поделился оператор расчета БПЛА с позывным "Шустрила".
FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение, как с пилотируемого летательного аппарата.
Военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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