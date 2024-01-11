https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920642499.html
Бойцы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
Бойцы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском - РИА Новости, 11.01.2024
Бойцы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
Расчеты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожили скрытый опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T04:04
2024-01-11T04:04
2024-01-11T04:07
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ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожили скрытый опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "На Купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили обнаруженный замаскированный опорный пункт ВСУ", — рассказали в Минобороны.По данным ведомства, этот расчет ежедневно поражает от одной до пяти различных целей, включая скопления пехоты противника. "Ежедневно выполняем задачи по разведке линии обороны. Чаще всего обнаруживаем опорные пункты, живую силу в них, иногда замечаем бронетехнику, для нас это цель номер один", — поделился оператор расчета БПЛА с позывным "Шустрила".FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение, как с пилотируемого летательного аппарата.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы группировки "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
МО: бойцы группировки "Запад" дронами уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 11 янв — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожили скрытый опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
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"На Купянском направлении разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили обнаруженный замаскированный опорный пункт ВСУ", — рассказали в Минобороны.
По данным ведомства, этот расчет ежедневно поражает от одной до пяти различных целей, включая скопления пехоты противника.
"Ежедневно выполняем задачи по разведке линии обороны. Чаще всего обнаруживаем опорные пункты, живую силу в них, иногда замечаем бронетехнику, для нас это цель номер один", — поделился оператор расчета БПЛА с позывным "Шустрила".
FPV-дрон — разновидность беспилотников (преимущественно коптерного, но также и самолетного типов), управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона. Таким образом, оператор БПЛА видит перед собой изображение, как с пилотируемого летательного аппарата.
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