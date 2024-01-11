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Ивановские десантники поразили БМП и танк ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 11.01.2024
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04:03 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920642156.html
Ивановские десантники поразили БМП и танк ВСУ на Артемовском направлении
Ивановские десантники поразили БМП и танк ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 11.01.2024
Ивановские десантники поразили БМП и танк ВСУ на Артемовском направлении
Подразделения БПЛА Ивановских десантников вывели из строя БМП и танк ВСУ на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T04:03
2024-01-11T04:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 11 янв – РИА Новости. Подразделения БПЛА Ивановских десантников вывели из строя БМП и танк ВСУ на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Десантники, обнаружив подбитый украинский танк перед нашими позициями, для недопущения его эвакуации подразделениями ВСУ и дальнейшего ремонта сбросили в открытые люки танка гранату и окончательно вывели его из строя. В дальнейшем таким же образом выведена из строя вражеская БМП-1, ранее пораженная ударом FPV-дрона", - рассказали в Минобороны. Уточняется, что расчеты БПЛА десантников также успешно работают по пехоте противника, "ежедневно уничтожая десятки военнослужащих ВСУ".
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Ивановские десантники поразили БМП и танк ВСУ на Артемовском направлении

МО: ивановские десантники поразили БМП и танк ВСУ на Артемовском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий управляет FPV-дроном
Военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий управляет FPV-дроном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 янв – РИА Новости. Подразделения БПЛА Ивановских десантников вывели из строя БМП и танк ВСУ на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Десантники, обнаружив подбитый украинский танк перед нашими позициями, для недопущения его эвакуации подразделениями ВСУ и дальнейшего ремонта сбросили в открытые люки танка гранату и окончательно вывели его из строя. В дальнейшем таким же образом выведена из строя вражеская БМП-1, ранее пораженная ударом FPV-дрона", - рассказали в Минобороны.
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Уточняется, что расчеты БПЛА десантников также успешно работают по пехоте противника, "ежедневно уничтожая десятки военнослужащих ВСУ".
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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