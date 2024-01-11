https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920642156.html

Ивановские десантники поразили БМП и танк ВСУ на Артемовском направлении

Ивановские десантники поразили БМП и танк ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 11.01.2024

Ивановские десантники поразили БМП и танк ВСУ на Артемовском направлении

Подразделения БПЛА Ивановских десантников вывели из строя БМП и танк ВСУ на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T04:03

2024-01-11T04:03

2024-01-11T04:03

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ЛУГАНСК, 11 янв – РИА Новости. Подразделения БПЛА Ивановских десантников вывели из строя БМП и танк ВСУ на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Десантники, обнаружив подбитый украинский танк перед нашими позициями, для недопущения его эвакуации подразделениями ВСУ и дальнейшего ремонта сбросили в открытые люки танка гранату и окончательно вывели его из строя. В дальнейшем таким же образом выведена из строя вражеская БМП-1, ранее пораженная ударом FPV-дрона", - рассказали в Минобороны. Уточняется, что расчеты БПЛА десантников также успешно работают по пехоте противника, "ежедневно уничтожая десятки военнослужащих ВСУ".

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920599068.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность