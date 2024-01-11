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Ивановские десантники поразили БМП и танк ВСУ на Артемовском направлении
Ивановские десантники поразили БМП и танк ВСУ на Артемовском направлении - РИА Новости, 11.01.2024
Ивановские десантники поразили БМП и танк ВСУ на Артемовском направлении
Подразделения БПЛА Ивановских десантников вывели из строя БМП и танк ВСУ на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T04:03
2024-01-11T04:03
2024-01-11T04:03
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ЛУГАНСК, 11 янв – РИА Новости. Подразделения БПЛА Ивановских десантников вывели из строя БМП и танк ВСУ на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Десантники, обнаружив подбитый украинский танк перед нашими позициями, для недопущения его эвакуации подразделениями ВСУ и дальнейшего ремонта сбросили в открытые люки танка гранату и окончательно вывели его из строя. В дальнейшем таким же образом выведена из строя вражеская БМП-1, ранее пораженная ударом FPV-дрона", - рассказали в Минобороны. Уточняется, что расчеты БПЛА десантников также успешно работают по пехоте противника, "ежедневно уничтожая десятки военнослужащих ВСУ".
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Ивановские десантники поразили БМП и танк ВСУ на Артемовском направлении
МО: ивановские десантники поразили БМП и танк ВСУ на Артемовском направлении
ЛУГАНСК, 11 янв – РИА Новости. Подразделения БПЛА Ивановских десантников вывели из строя БМП и танк ВСУ на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Десантники, обнаружив подбитый украинский танк перед нашими позициями, для недопущения его эвакуации подразделениями ВСУ и дальнейшего ремонта сбросили в открытые люки танка гранату и окончательно вывели его из строя. В дальнейшем таким же образом выведена из строя вражеская БМП-1, ранее пораженная ударом FPV-дрона", - рассказали в Минобороны.
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Уточняется, что расчеты БПЛА десантников также успешно работают по пехоте противника, "ежедневно уничтожая десятки военнослужащих ВСУ".