https://ria.ru/20240111/slushaniya-1920701574.html
Суд ООН начал слушания по иску ЮАР против Израиля
Суд ООН начал слушания по иску ЮАР против Израиля - РИА Новости, 11.01.2024
Суд ООН начал слушания по иску ЮАР против Израиля
Международный суд ООН в Гааге в четверг начал слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции о геноциде в секторе Газа,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:30
2024-01-11T12:30
2024-01-11T14:39
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ГААГА, 11 янв – РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге в четверг начал слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции о геноциде в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. В Международном суде ООН 11-12 января будут проходить слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. В четверг на заседании во Дворце мира выступит южноафриканская делегация, которая насчитывает более 20 человек. Ее возглавляет министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола. На слушаниях представлена судебная коллегия, состоящая из 15 судей. На заседании также присутствует многочисленная израильская делегация, слово которой будет предоставлено в пятницу. ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами". Ряд стран, в том числе Турция, Малайзия, Венесуэла, Бразилия и Иран, поддержали иск ЮАР против Израиля. Госдеп США, говоря об иске, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать данный вопрос.
https://ria.ru/20240111/raznoglasiya-1920680633.html
https://ria.ru/20240109/isk-1920386209.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, юар, израиль, гаага, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, ЮАР, Израиль, Гаага, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Суд ООН начал слушания по иску ЮАР против Израиля
Суд ООН в Гааге начал слушания по иску ЮАР к Израилю из-за событий в Газе