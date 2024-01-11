https://ria.ru/20240111/sk-1920715842.html
В Волгоградской области женщина ослепла на один глаз из-за укола "красоты"
В Волгоградской области женщина ослепла на один глаз из-за укола "красоты" - РИА Новости, 11.01.2024
В Волгоградской области женщина ослепла на один глаз из-за укола "красоты"
Уголовное дело завели на косметолога без лицензии из Волжского Волгоградской области, чья клиентка ослепла на один глаз после укола от морщин, сообщает в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:28
2024-01-11T13:28
2024-01-11T13:28
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 11 янв - РИА Новости. Уголовное дело завели на косметолога без лицензии из Волжского Волгоградской области, чья клиентка ослепла на один глаз после укола от морщин, сообщает в четверг СУСК по региону в Telegram. "После того, как подозреваемая провела обратившейся к ней жительнице Волжского инвазивную процедуру с целью коррекции мимических морщин лба и межбровной области, у потерпевшей утратил зрительную функцию один глаз", - говорится в релизе. Косметолога подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Ей грозит реальный срок заключения.
https://ria.ru/20230723/kosmetolog-1885806899.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
В Волгоградской области женщина ослепла на один глаз из-за укола "красоты"
СК: в Волгоградской области завели дело на косметолога, чья клиентка ослепла