https://ria.ru/20240111/sk-1920715842.html

В Волгоградской области женщина ослепла на один глаз из-за укола "красоты"

В Волгоградской области женщина ослепла на один глаз из-за укола "красоты" - РИА Новости, 11.01.2024

В Волгоградской области женщина ослепла на один глаз из-за укола "красоты"

Уголовное дело завели на косметолога без лицензии из Волжского Волгоградской области, чья клиентка ослепла на один глаз после укола от морщин, сообщает в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:28

2024-01-11T13:28

2024-01-11T13:28

происшествия

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 11 янв - РИА Новости. Уголовное дело завели на косметолога без лицензии из Волжского Волгоградской области, чья клиентка ослепла на один глаз после укола от морщин, сообщает в четверг СУСК по региону в Telegram. "После того, как подозреваемая провела обратившейся к ней жительнице Волжского инвазивную процедуру с целью коррекции мимических морщин лба и межбровной области, у потерпевшей утратил зрительную функцию один глаз", - говорится в релизе. Косметолога подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Ей грозит реальный срок заключения.

https://ria.ru/20230723/kosmetolog-1885806899.html

волгоградская область

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2024

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происшествия, волгоградская область