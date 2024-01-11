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В Пензенской области завели дело из-за гибели семи человек в ДТП с фурой
В Пензенской области завели дело из-за гибели семи человек в ДТП с фурой - РИА Новости, 11.01.2024
В Пензенской области завели дело из-за гибели семи человек в ДТП с фурой
Уголовное дело о некачественном оказании услуг возбуждено по факту гибели семи человек в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:16
2024-01-11T09:16
2024-01-11T13:43
происшествия
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узбекистан
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САРАТОВ, 11 янв - РИА Новости. Уголовное дело о некачественном оказании услуг возбуждено по факту гибели семи человек в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram.Ранее в ГИБДД области сообщили, что около 3.00 мск на 504-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", по предварительным данным, водитель минивэна, мужчина 1981 года рождения, при движении в сторону Москвы выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo; в результате ДТП в минивэне семь человек погибли, еще двое пострадали. По данным прокуратуры региона, минивэн JAC M3 ехал с иностранными регистрационными номерами."Возбуждено уголовное дело по факту смерти семи человек в результате ДТП - по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"... В результате ДТП погибли восемь человек, находившиеся в микроавтобусе, включая водителя, еще один пассажир пострадал", - говорится в сообщении.В экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по последним данным, двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.СК РФ в Telegram-канале опубликовал видео с места ДТП, на нем у минивэна сильно повреждена передняя часть. Следователи провели осмотр места происшествия, после чего автомобиль забрали на эвакуаторе.Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что минивэн ехал с регистрационными знаками Узбекистана. Все погибшие, по предварительной информации, были гражданами этой страны, сообщил нижнеломовский межрайонный прокурор Андрей Ярош.
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происшествия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф), узбекистан
Происшествия, Пензенская область, Следственный комитет России (СК РФ), Узбекистан
В Пензенской области завели дело из-за гибели семи человек в ДТП с фурой
СК: возбуждено дело из-за гибели 7 человек в ДТП с фурой в Пензенской области
САРАТОВ, 11 янв - РИА Новости.
Уголовное дело о некачественном оказании услуг возбуждено по факту гибели семи человек в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram
.
Ранее в ГИБДД области сообщили, что около 3.00 мск на 504-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", по предварительным данным, водитель минивэна, мужчина 1981 года рождения, при движении в сторону Москвы выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo; в результате ДТП в минивэне семь человек погибли, еще двое пострадали. По данным прокуратуры региона, минивэн JAC M3 ехал с иностранными регистрационными номерами.
«
"Возбуждено уголовное дело по факту смерти семи человек в результате ДТП - по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"... В результате ДТП погибли восемь человек, находившиеся в микроавтобусе, включая водителя, еще один пассажир пострадал", - говорится в сообщении.
В экстренных службах сообщили РИА Новости, что, по последним данным, двое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.
СК РФ в Telegram-канале опубликовал видео с места ДТП, на нем у минивэна сильно повреждена передняя часть. Следователи провели осмотр места происшествия, после чего автомобиль забрали на эвакуаторе.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что минивэн ехал с регистрационными знаками Узбекистана
. Все погибшие, по предварительной информации, были гражданами этой страны, сообщил нижнеломовский межрайонный прокурор Андрей Ярош.
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