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Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 11.01.2024
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05:18 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/sdelka-1920645382.html
Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки
Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки - РИА Новости, 11.01.2024
Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки
Россия пока не видит перспектив в возобновлении черноморской зерновой инициативы, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T05:18
2024-01-11T05:18
экономика
россия
турция
украина
виктория абрамченко
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оон
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия пока не видит перспектив в возобновлении черноморской зерновой инициативы, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Зерновая сделка, как вы помните, имела пакетный характер. Было основное соглашение по безопасности морских перевозок, и к нему было соглашение, обеспечивающее решение проблем, связанных с банковскими переводами, морской логистикой, фрахтом, страхованием, с подключением Россельхозбанка к системе SWIFT", - сказала Абрамченко. "В этой второй части "зерновая сделка" не имеет никаких позитивных изменений. Подчеркну, что сам меморандум не остановлен, в отличие от основного соглашения. Дипломатическое ведомство продолжает работу по данному документу. Эта работа идет, хотя и трудно. Что же касается основного документа, это соглашение не действует, и перспектив его возобновления мы пока не видим", - добавила она. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20240106/sdelka-1919965254.html
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экономика, россия, турция, украина, виктория абрамченко, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift
Экономика, Россия, Турция, Украина, Виктория Абрамченко, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT
Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки

Абрамченко: Россия не видит перспектив возобновления зерновой сделки

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия пока не видит перспектив в возобновлении черноморской зерновой инициативы, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
«
"Зерновая сделка, как вы помните, имела пакетный характер. Было основное соглашение по безопасности морских перевозок, и к нему было соглашение, обеспечивающее решение проблем, связанных с банковскими переводами, морской логистикой, фрахтом, страхованием, с подключением Россельхозбанка к системе SWIFT", - сказала Абрамченко.
"В этой второй части "зерновая сделка" не имеет никаких позитивных изменений. Подчеркну, что сам меморандум не остановлен, в отличие от основного соглашения. Дипломатическое ведомство продолжает работу по данному документу. Эта работа идет, хотя и трудно. Что же касается основного документа, это соглашение не действует, и перспектив его возобновления мы пока не видим", - добавила она.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Источник: глава МИД Турции обсудил с Блинкеном зерновую сделку
6 января, 17:50
 
ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаВиктория АбрамченкоВладимир ПутинООНРоссельхозбанкSWIFT
 
 
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