https://ria.ru/20240111/rotatsiya-1920737510.html

На ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

На ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 11.01.2024

На ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

На Запорожской АЭС состоялась очередная, 15-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщается в официальном... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:51

2024-01-11T14:51

2024-01-11T14:51

энергодар

магатэ

запорожская аэс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920736834_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_41fd6eb6e60ca9abe3d7491e58b5acbe.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. На Запорожской АЭС состоялась очередная, 15-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщается в официальном Telegram-канале станции. "Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная 15-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе миссии четыре инспектора. И их задача, как и прежде - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - говорится в сообщении. Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20231214/drony-1915676583.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, магатэ, запорожская аэс, в мире