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На ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 11.01.2024
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14:51 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/rotatsiya-1920737510.html
На ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
На ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 11.01.2024
На ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
На Запорожской АЭС состоялась очередная, 15-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщается в официальном... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:51
2024-01-11T14:51
энергодар
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запорожская аэс
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. На Запорожской АЭС состоялась очередная, 15-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщается в официальном Telegram-канале станции. "Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная 15-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе миссии четыре инспектора. И их задача, как и прежде - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - говорится в сообщении. Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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энергодар, магатэ, запорожская аэс, в мире
Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире
На ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

На Запорожской АЭС состоялась 15-я ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram15-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС
15-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
15-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. На Запорожской АЭС состоялась очередная, 15-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщается в официальном Telegram-канале станции.
"Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная 15-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе миссии четыре инспектора. И их задача, как и прежде - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - говорится в сообщении.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
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