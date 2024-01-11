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В ставропольской станице обрушился берег реки - РИА Новости, 11.01.2024
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13:10 11.01.2024
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В ставропольской станице обрушился берег реки
В ставропольской станице обрушился берег реки - РИА Новости, 11.01.2024
В ставропольской станице обрушился берег реки
Ограничение движения ввели в станице Новотроицкой Ставропольского края после обрушения берега реки Егорлыкская, сообщает региональная госавтоинспекция в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:10
2024-01-11T13:10
происшествия
ставропольский край
ставрополь
новоалександровск
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ПЯТИГОРСК, 11 янв - РИА Новости. Ограничение движения ввели в станице Новотроицкой Ставропольского края после обрушения берега реки Егорлыкская, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале."В станице Новотроицкой Изобильненского округа из-за обрушения берега реки Егорлыкская вводится ограничение движения... Ограничение действует на улице Егорлыкской. Причина обрушения - обильные снежные осадки, которые подмыли левый берег реки, расположенный вблизи дороги", - информирует ведомство.В региональном УГИБДД добавили, что объехать опасный участок можно по региональной трассе Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское и улице Первомайской станицы Новотроицкой.
https://ria.ru/20240108/most-1920142816.html
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происшествия, ставропольский край, ставрополь, новоалександровск
Происшествия, Ставропольский край, Ставрополь, Новоалександровск
В ставропольской станице обрушился берег реки

На Ставрополье в станице Новотроицкой обрушился берег реки Егорлыкская

© Фото : Госавтоинспекция Ставропольского краяОбрушение берега реки Егорлыкская в станице Новотроицкой
Обрушение берега реки Егорлыкская в станице Новотроицкой - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : Госавтоинспекция Ставропольского края
Обрушение берега реки Егорлыкская в станице Новотроицкой
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ПЯТИГОРСК, 11 янв - РИА Новости. Ограничение движения ввели в станице Новотроицкой Ставропольского края после обрушения берега реки Егорлыкская, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале.
«
"В станице Новотроицкой Изобильненского округа из-за обрушения берега реки Егорлыкская вводится ограничение движения... Ограничение действует на улице Егорлыкской. Причина обрушения - обильные снежные осадки, которые подмыли левый берег реки, расположенный вблизи дороги", - информирует ведомство.
В региональном УГИБДД добавили, что объехать опасный участок можно по региональной трассе Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское и улице Первомайской станицы Новотроицкой.
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