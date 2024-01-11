https://ria.ru/20240111/reka-1920711742.html
В ставропольской станице обрушился берег реки
В ставропольской станице обрушился берег реки - РИА Новости, 11.01.2024
В ставропольской станице обрушился берег реки
Ограничение движения ввели в станице Новотроицкой Ставропольского края после обрушения берега реки Егорлыкская, сообщает региональная госавтоинспекция в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:10
2024-01-11T13:10
2024-01-11T13:10
происшествия
ставропольский край
ставрополь
новоалександровск
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ПЯТИГОРСК, 11 янв - РИА Новости. Ограничение движения ввели в станице Новотроицкой Ставропольского края после обрушения берега реки Егорлыкская, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале."В станице Новотроицкой Изобильненского округа из-за обрушения берега реки Егорлыкская вводится ограничение движения... Ограничение действует на улице Егорлыкской. Причина обрушения - обильные снежные осадки, которые подмыли левый берег реки, расположенный вблизи дороги", - информирует ведомство.В региональном УГИБДД добавили, что объехать опасный участок можно по региональной трассе Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское и улице Первомайской станицы Новотроицкой.
https://ria.ru/20240108/most-1920142816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, ставрополь, новоалександровск
Происшествия, Ставропольский край, Ставрополь, Новоалександровск
В ставропольской станице обрушился берег реки
На Ставрополье в станице Новотроицкой обрушился берег реки Егорлыкская