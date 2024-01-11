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Абрамченко заявила о необходимости регулирования сферы фермерской продукции - РИА Новости, 11.01.2024
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06:13 11.01.2024 (обновлено: 09:29 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/regulirovanie-1920647493.html
Абрамченко заявила о необходимости регулирования сферы фермерской продукции
Абрамченко заявила о необходимости регулирования сферы фермерской продукции - РИА Новости, 11.01.2024
Абрамченко заявила о необходимости регулирования сферы фермерской продукции
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила в интервью РИА Новости, что необходимо проработать регулирование в сегменте фермерской продукции, если недобросовестные РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T06:13
2024-01-11T09:29
экономика
россия
иркутская область
москва
виктория абрамченко
роскачество
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила в интервью РИА Новости, что необходимо проработать регулирование в сегменте фермерской продукции, если недобросовестные производители злоупотребляют использованием соответствующих ярлыков. "Если этим пользуются недобросовестные производители, которые задирают стоимость, но при этом качество их продукта этому не соответствует, то это, конечно, нужно проработать", — ответила Абрамченко на вопрос, планируют ли власти России заняться регулированием в сегменте фермерской продукции по аналогии с органической в связи с частым необоснованным использованием ярлыка "фермерский" ради повышения стоимости товара. Сейчас в России действуют меры регулирования в сфере органической продукции. Роскачество занимается сертификацией таких продуктов. С 2020 по 2022 год организация выдала 110 сертификатов соответствия органическому производству, а на конец 2023 года — еще 63. К примеру, в прошлом году первые сертифицированные производители появились в Иркутской области, Адыгее, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Москве.
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экономика, россия, иркутская область, москва, виктория абрамченко, роскачество
Экономика, Россия, Иркутская область, Москва, Виктория Абрамченко, Роскачество
Абрамченко заявила о необходимости регулирования сферы фермерской продукции

Абрамченко заявила о необходимости регулирования в сегменте фермерской продукции

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВыращивание сельскохозяйственных культур
Выращивание сельскохозяйственных культур - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Выращивание сельскохозяйственных культур. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила в интервью РИА Новости, что необходимо проработать регулирование в сегменте фермерской продукции, если недобросовестные производители злоупотребляют использованием соответствующих ярлыков.
"Если этим пользуются недобросовестные производители, которые задирают стоимость, но при этом качество их продукта этому не соответствует, то это, конечно, нужно проработать", — ответила Абрамченко на вопрос, планируют ли власти России заняться регулированием в сегменте фермерской продукции по аналогии с органической в связи с частым необоснованным использованием ярлыка "фермерский" ради повышения стоимости товара.
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Сейчас в России действуют меры регулирования в сфере органической продукции. Роскачество занимается сертификацией таких продуктов. С 2020 по 2022 год организация выдала 110 сертификатов соответствия органическому производству, а на конец 2023 года — еще 63. К примеру, в прошлом году первые сертифицированные производители появились в Иркутской области, Адыгее, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Москве.
 
ЭкономикаРоссияИркутская областьМоскваВиктория АбрамченкоРоскачество
 
 
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