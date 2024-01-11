https://ria.ru/20240111/putin-1920668930.html

В Донецке состоялся первый прием граждан в избирательном штабе Путина

В Донецке состоялся первый прием граждан в избирательном штабе Путина - РИА Новости, 11.01.2024

В Донецке состоялся первый прием граждан в избирательном штабе Путина

Первый прием граждан по личным вопросам состоялся в избирательном штабе Владимира Путина в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:09

2024-01-11T10:09

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Первый прием граждан по личным вопросам состоялся в избирательном штабе Владимира Путина в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Прием проводила доверенное лицо Путина Елена Евсеева. "Сегодня провела первый прием граждан. Это был консультативный прием, и все ответы сразу же были даны на месте обратившимся. Приемы будут продолжаться всеми доверенными лицами", - сказала Евсеева. На приеме были рассмотрены следующие вопросы: льготы участникам боевых действий, в том числе по ЖК, льготный проезд в общественном транспорте для участников СВО, льготы для детей военнослужащих, в том числе для детей, которые поступают в этом году в вузы. На все вопросы граждан Евсеева дала консультационные ответы. Ранее в избирательном штабе Путина в Донецке вручили два первых удостоверения доверенным лицам: Елене Евсеевой - исполнительному директору Донецкой региональной общественной организации "Русский центр" и Сергею Самохину – руководителю регионального исполкома Общероссийского народного фронта. Выборы президента РФ пройдут 17 марта.

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донецк, владимир путин, общероссийский народный фронт, россия