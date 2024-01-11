https://ria.ru/20240111/putin-1920668930.html
В Донецке состоялся первый прием граждан в избирательном штабе Путина
В Донецке состоялся первый прием граждан в избирательном штабе Путина - РИА Новости, 11.01.2024
В Донецке состоялся первый прием граждан в избирательном штабе Путина
Первый прием граждан по личным вопросам состоялся в избирательном штабе Владимира Путина в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:09
2024-01-11T10:09
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Первый прием граждан по личным вопросам состоялся в избирательном штабе Владимира Путина в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Прием проводила доверенное лицо Путина Елена Евсеева. "Сегодня провела первый прием граждан. Это был консультативный прием, и все ответы сразу же были даны на месте обратившимся. Приемы будут продолжаться всеми доверенными лицами", - сказала Евсеева. На приеме были рассмотрены следующие вопросы: льготы участникам боевых действий, в том числе по ЖК, льготный проезд в общественном транспорте для участников СВО, льготы для детей военнослужащих, в том числе для детей, которые поступают в этом году в вузы. На все вопросы граждан Евсеева дала консультационные ответы. Ранее в избирательном штабе Путина в Донецке вручили два первых удостоверения доверенным лицам: Елене Евсеевой - исполнительному директору Донецкой региональной общественной организации "Русский центр" и Сергею Самохину – руководителю регионального исполкома Общероссийского народного фронта. Выборы президента РФ пройдут 17 марта.
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донецк, владимир путин, общероссийский народный фронт, россия
Выборы президента России — 2024, Донецк, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт, Россия
В Донецке состоялся первый прием граждан в избирательном штабе Путина
В Донецке прошел первый прием граждан в избирательном штабе Путина
ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Первый прием граждан по личным вопросам состоялся в избирательном штабе Владимира Путина в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Прием проводила доверенное лицо Путина Елена Евсеева. "Сегодня провела первый прием граждан. Это был консультативный прием, и все ответы сразу же были даны на месте обратившимся. Приемы будут продолжаться всеми доверенными лицами", - сказала Евсеева.
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На приеме были рассмотрены следующие вопросы: льготы участникам боевых действий, в том числе по ЖК, льготный проезд в общественном транспорте для участников СВО, льготы для детей военнослужащих, в том числе для детей, которые поступают в этом году в вузы. На все вопросы граждан Евсеева дала консультационные ответы.
Ранее в избирательном штабе Путина в Донецке вручили два первых удостоверения доверенным лицам: Елене Евсеевой - исполнительному директору Донецкой региональной общественной организации "Русский центр" и Сергею Самохину – руководителю регионального исполкома Общероссийского народного фронта
.
Выборы президента РФ
пройдут 17 марта.